Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов: курчатовцы поддерживают спортивные традиции, голосуют за здоровый образ жизни

Спортивный праздник прошел на площадке Образовательного центра № 2, что в микрорайоне Парковый на улице Скульптора Головницкого. Больше десятка спортивных школ, фитнес-центров и клубов представили свои возможности на специальных станциях, расположенных по периметру площади. И дети, и взрослые смогли ближе познакомиться с работой спортивно-физкультурных центров, записаться на занятия, протестировать спортивное оборудование и тренажеры, также поучаствовать в конкурсах, лотереях, получить подарочные сертификаты. В финале праздника организаторы разыграли среди участников главные призы — велосипеды.

От дошколят до ветеранов

С открытием спортивного праздника горожан поздравили глава района Сергей Антипов, депутаты Челябинской городской Думы Юрий Исаев и Дмитрий Григорчик, подчеркнув, что это и семейное мероприятие, призванное популяризировать здоровый образ жизни.

— Хоть Курчатовский — молодой район, но у нас уже сложились добрые традиции. Одна из них — проведение спортивных праздников для людей всех возрастов — от дошколят до ветеранов. В самом молодом районе дружат со спортом, с физической культурой. Активный, здоровый образ жизни — это норма для многих жителей района. И такие праздники еще раз помогают в деле популяризации спорта. Именно массовый спорт — залог сохранения здоровья и вместе с тем старт для спортивных достижений

Сергей Антипов также подчеркнул, что курчатовцы в прошлом году стали победителями Спартакиады среди всех семи районов города. Команда района добились высоких результатов в баскетболе, волейболе, футболе, настольном теннисе, шахматах и шашках, легкой атлетике.

— Считаю, что в Курчатовском районе физкультурное движение развивается год от года, и в эту орбиту вовлекается все больше жителей всех возрастов. Очень много делается на уровне общеобразовательных школ. Именно поэтому мы торжественно поздравили и наградили больше десятка учителей физической культуры. Особо отметили и спортсменов Курчатовской организации инвалидов. Люди с ограниченными возможностями по здоровью также активно участвуют в различных, в том числе, и городских спортивных мероприятиях.

Учитель физической культуры школы № 28 Владимир Печенкин, награжденный за успехи в работе и спортивные достижения учащихся заметил, что главное в его деятельности — это умение понимать детей, быть с ними «на одной волне».

— Наша команда девочек стала победителем первенства области по футболу, есть и достижения в других видах спорта… У меня 14 классов — с первого по 11-й. Многие думают, что с детишками тяжело работать. Не сложно, если это твое. Если ты любишь свою работу, любишь детей, то они это чувствуют, и ты можешь передавать свои знания, как говорят, на благодатную почву, — говорит Владимир Печенкин.

Один из тренеров спортивного клуба дзюдо «Ичибан» рассказал, что сегодня в отделениях их спортивной школы занимается почти тысяча мальчишек и девчонок. Основатель спортивной школы — многократный призер чемпионатов мира, чемпион Европы Кирилл Денисов одним из главных направлений развития школы считает семейные занятия (программа «Семья чемпионов).

— В таком формате Спортивный праздник в районе проходит во второй раз. В прошлом году он был посвящен Дню физкультурника, в этом — из-за ряда ограничений приурочили его к празднованию Дня города, — отметила заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью Кристина Никитина. — Праздник станет еще одной доброй традицией для района. А в конце года мы также отметим и наградим лучших спортсменов, тренеров, организаторов спортивно-массовой работы.

Отдельную благодарность хочу выразить депутату Челябинской городской Думы Илье Мительману, который предоставил сладкие призы спортсменам.

КСТАТИ

В рамках спортивного праздника на спортивных объектах Образовательного центра №2 также проходила сдача нормативов комплекса ГТО. За время работы площадок нормативы по разным возрастным ступеням сдали более 400 горожан.

Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм в условиях распространения COVID-19.