Как построить дом, подобрать участок и оформить все документы: задай вопрос специалисту

Как подобрать участок под строительство дома и определить его границы? Как из большого участка сделать несколько? Что такое межеваниеи для чего оно нужно?

Как правильно подать уведомление о начале строительства дома и для чего это нужно? Для вашего удобства строительная компания «ДомАстрой» осуществляет полный спектр услуг по строительству дома, в том числе помогает в решении вопросов о земельных отношениях, уведомлении о начале строительства и регистрации дома.

На вопросы читателей «КП-Челябинск» отвечает специалист компании «ДомАстрой» Анна Кочнева.

Строительная история компании «ДомАстрой» начинается с 2013 года. Именно в этом году один из основателей компании построил свой первый фундамент для заказчика, выбрав не самый легкий путь — загородное строительство малоэтажных домов и коттеджей.

Спустя пять лет, имея за плечами более 500 построенных объектов, образовалась строительная компания «ДомАстрой». Основная цель работы — дать качественный продукт, которым можно гордиться!

Команда «ДомАстрой» — это более 20 квалифицированных сотрудников, которые не просто ходят на работу, а создают новое на рынке строительства!

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28;

Тел.: (351) 750-05-30;

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