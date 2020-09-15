Если рост заражений резко поднимется, то придется снова открывать ранее закрытые ковидные отделения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области в конце лета заметно ослабел. Ожидалось, что мы достигнем плато по заболеваниям. Однако этого не произошло. В начале осени начал наблюдаться постепенный рост заражений.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 16 сентября, в Челябинской области выявлены 77 свежих случаев заражения коронавирусом. Пятеро из вновь заболевших — школьники. На карантин были закрыты четыре класса.

С начала пандемии коронавирусом заразились 15 тысяч 532 южноуральца. На лечении остаются 2 тысячи 863 человека. За минувшие сутки выписаны 12 пациентов.

COVID-19 продолжает уносить жизни жителей Южного Урала. По последним данным, погибли еще пять человек.

84-летний мужчина скончался от коронавируса. Еще четверо зараженных имели сопутствующие заболевания:

— у 84-летней женщины была обструктивная болезнь легких и гипертония;

— у 68-летнего мужчины — атеросклеротическая болезнь сердца, а также атеросклероз коронарных артерий и аорты;

— у 66-летнего мужчины — сахарный диабет и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий;

— у 91-летней женщины — онкология.

Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерли 429 человек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Эксперты считают, что в России следует ожидать не только вторую волну заражений, но третью и другие последующие. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, избежать этого поможет только массовая вакцинация населения.

— До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса), — сообщил Гинцбург во вторник, 15 сентября, в эфире программы «Док-Док» на Первом канале.

Отметим, что российские ученые активно занимаются разработкой вакцины против Covid-19. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ представил препарат «Sputnik V», который сейчас проходит третью фазу исследований. По последним данным, только у 14% от 300 испытуемых наблюдаются недомогания.

Параллельно созданием еще одной вакцины занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Сейчас специалисты центра проводят клинические испытания своего препарата.

Теперь жители Челябинской области могут бесплатно проверить свой организм на наличие антител к COVID-19. Дело в том, что на Южном Урале стартует второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона.

Эпидемиологи хотят проверить стойкость иммунитета по отношению к новой инфекции.

— В исследовании могут принять участие только лица, обследованные ранее при проведении первого этапа. При проведении исследования будет проводиться количественное определение иммуноглобулинов Gк вирусу SARS-CoV-2, — заявила заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.

Для этого жителям региона разошлют личные сообщения на электронную почту.

Уточнить подробности будущей акции можно по телефону: (351) 263-43-66.

Оказывается, что ситуация с коронавирусом в школах региона гораздо хуже, чем кажется на самом деле. По словам одного из педагогов, в некоторых школах отсутствуют рециркуляторы, а сами учебные учреждения соблюдают выполнение требований Роспотребнадзора лишь формально. Еще обстановку накаляет информация о том, что учителям не будут доплачивать за работу с учениками на дистанте. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Школьникам придется привыкнуть к постоянным замерам температуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 сентября 2020 года.

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