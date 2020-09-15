«Школьники кучкуются, учителя болеют»: что творится за закрытыми дверями школ в пандемию

Родителей в школу сейчас не пускают. Но мы попробовали туда заглянуть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлой недели учителям из Челябинской области сообщили две новости. Одну плохую, и вторую — тоже.

Во-первых, при подозрении на ковид у ученика педагога не будут включать в круг контактных. Изолируют только тех школьников, кто сидел рядом с заразившимся в классе или в столовой.

Во-вторых, педагогу не будут доплачивать за занятия с теми, кто ушел на дистант. Учителю придется проводить уроки в классе, а потом готовить задания для сидящих на карантине, то есть работать с двойной нагрузкой.

Учителя, естественно, недовольны. Педагог из челябинской школы рассказал — почему. Но попросил пока не называть его имени: «Ни школа, ни директор в этом не виноваты — не хотелось бы подставлять своих коллег».

ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА — НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Прошлый год был тяжелым для всех участников образовательного процесса. Учителям пришлось осваивать современные технологии и создавать электронные уроки.

— Я готовил интерактивные презентации с рядом контрольных заданий, а по видеосвязи разбирал с учениками сложные моменты. Теперь я должен вести классический урок, а затем тратить несколько часов на урок для дистанта и проводить зум-конференцию. Можно, конечно, просто отправить ребенку теорию и задания по учебнику, но к дистанционному обучению это отношения не имеет. Так как оплачивать двойной труд никто не собирается, большинство учителей ограничится самостоятельным изучением учебника, — рассказал КП-Челябинск учитель одной из челябинских школ.

По словам педагога, никто не хочет иметь двойную нагрузку за одну зарплату. А значит, уровень дистанта для детей на карантине будет низким.

— Фонд оплаты труда, конечно, стоит пересмотреть. Но денег, видимо, не хватает, — замечает наш собеседник.

УЧИТЕЛЯ СОПЛИВЯТ, РЕЦИРКУЛЯТОРЫ НЕ КУПИЛИ

Уже сейчас педагоги приходят в школу с признаками ОРВИ. Но надеются: это не коронавирус.

— Конечно, несколько безответственно, но у меня в день по восемь уроков. Если я пойду в поликлинику, учебный день будет сорван, — признается учитель.

С этой недели педагоги должны носить маски на переменах. Однако многие это правило все еще игнорируют.

По словам учителя, формально школы выполняют все требования Роспотребнадзора. Парты и кабинеты моют с дезсредствами, окна и форточки открывают, чтобы проветрить классы и коридоры. Однако тех же рециркуляторов нет. Может быть, они встречаются в школах, где летом проходили ЕГЭ? В школе нашего собеседника рециркуляторы никто не видел.

Изолировать детей друг от друга тоже не получается.

— Это практически невозможно даже при строгом выполнении правил. Школьники все равно смешиваются в туалетах, на выходе из школы. В некоторых классах по болезни уже отсутствует по 5-7 человек. Хотя термометрия утром стабильно показывает 35 градусов. Это неудивительно, если дети подставляют лбы сразу с улицы, — говорит педагог.

СТРАХА НЕТ — УЖЕ ПРИВЫКЛИ

Сами школьники воспринимают коронавирус чересчур спокойно. Для большинства из них ковид — тема для шуток.

— У педагогов страха почти нет. Все уже привыкли жить в ситуации, когда есть вероятность заболеть — такой учительский фатализм. Переживаешь больше за родных и близких. Все понимают, что школьники — переносчики, и, тем не менее, воспринимаешь все спокойно. Плохо станет, когда начнут массово болеть учителя. А основания для опасений есть.

Ранее в Челябинской области на карантин по коронавирусу закрыли класс элитной школы. Позже Роспотребнадзор заявил, что школьников больше не станут отправлять на карантин целыми классами. Постановление о самоизоляции теперь будут выдавать только лицам из близкого круга общения. Как будут работать школы при выявлении коронавируса, читайте в нашем отдельном материале.

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