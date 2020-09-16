«Самоубийством кончать не собираюсь»: националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, заявлял, что не совершит суицид

Максим Марцинкевич Фото: kp.by

Националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, несколько раз писал о том, что ни в коем случае не совершит суицид. Об этом он сообщал в своих письмах.

Одно из них было написано в 2014 году, когда Марцинкевич находился в московском СИЗО.

— Моя борьба не закончена. Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я [...] или [...] — значит, мне помогли. Очень сильно, — сообщил Максим Марцинкевич в письме.

Примерно то же самое он заявил и в 2019 году.

— До звонка мне осталось 2,5 месяца, так что суицида с моей стороны не может быть ни в коем случае.

Родственник Максима Олег Шульц заявил «Открытым медиа», что при разговоре Марцинкевич всегда говорил: если меня найдут мертвым — не верьте. В суицид не верит и адвокат Тесака Алексей Михальчик. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

Напомним, что тело Максима Марцинкевича нашли сегодня утром в челябинском СИЗО № 3. Там он находился временно, готовился к отправлению в Москву. Рядом лежала предсмертная записка.

В ГУФСИН Челябинской области заявили, что началась проверка по факту происшествия. К расследованию подключился и Следственный комитет.

Максим Марцинкевич, известный широкой аудитории как Тесак, прославился благодаря своей неоднозначной деятельности. Его трижды признавали виновным в экстремизме. В июне 2017 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Марцинкевича и еще девяти фигурантов дела. Инстанция постановила, что под предлогом осуществления социально значимых проектов Тесак и его последователи в 2013-2014 годах совершали в Москве разбойные нападения на граждан.

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