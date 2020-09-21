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«Лечили витаминками»: инвалид требует от больницы в Челябинской области 20 млн рублей

Экспертиза нашла дефекты в работе копейских медиков
Ирина ГОЛЛАЙИрина ГОЛЛАЙ
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Здоровья, видимо, не вернешь, но Рауль решил наказать лечащих врачей деньгами.

Здоровья, видимо, не вернешь, но Рауль решил наказать лечащих врачей деньгами.

Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Житель Копейска Рауль Камалов судится с городской больницей Копейска № 1. Мужчина требует 20 млн рублей компенсации за то, что медики не смогли вовремя распознать тяжелый недуг. Сейчас Камалов прикован к инвалидному креслу и страдает от жутких болей. Но все-таки не теряет надежды наказать медиков за халатность.

«ЧТОБЫ СЕСТЬ НА КРОВАТИ, НАПИЛСЯ ТАБЛЕТОК»

Лет до трех Рауль Камалов рос здоровым мальчишкой. Но как-то выпал с балкона на втором этаже. И жизнь его понеслась под откос.

— На ноге у меня остался синяк, а потом появилась какая-то опухоль. Бабушка побоялась сказать о падении. Врачи решили, что это туберкулез кости, и на долгих шесть лет меня отправили в интернат, — рассказывает Рауль.

Из интерната мальчик вернулся уже инвалидом. Почти слепой. На ногах не стоял. На костылях выходить во двор не хотелось — и Рауль ползал за друзьями-мальчишками. А они прикрутили колесики к старым санкам и смастерили ему каталку.

Как-то мальчик попался на глаза неравнодушному человеку. Тот просигналил о местном Маугли в горисполком. И Рауля отправили в интернат для инвалидов. Там слепой паренек закончил школу, получил профессию слесаря-сборщика и научился играть на баяне. Оптимизма он не терял и своей непохожести на других, кажется, даже не ощущал.

— На работе я был ударником коммунистического труда. До обеда мог выдать сразу две нормы. А в свободное время играл на баяне. На свадьбах, похоронах я был нарасхват. Даже жениться не было времени — долго выбирал девушку, — признается Рауль.

На костылях он мог пройти семь километров до автобусной остановки. Сам стирал и готовил, гонял в магазин. А сейчас не обходится без чужой помощи.

Даже в нынешней ситуации Рауль держится молодцом и не теряет жизненного оптимизма.

Даже в нынешней ситуации Рауль держится молодцом и не теряет жизненного оптимизма.

Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

— Даже лежать мне больно. Чтобы сесть на кровати и встретиться с вами, я напился таблеток. Без своей подруги Натальи ничего не могу. Она водит меня по дому подмышки. А на лестницах мне нужны два помощника, — рассказывает Рауль.

ЗА ТРИ ГОДА БОЛЕЗНЬ РАЗРУШИЛА ОРГАНИЗМ

Новая беда пришла три года назад. Как-то утром Камалов попробовал опереться на свой костыль, но подпорка предательски выпала из его рук. Мужчина думал: отлежал плечо и кисть, но онемение не проходило. А потом заболели шея, ключица. Рауль пошел к врачу.

Правда, лечить его толком так и не стали. Рауль просил направление на консультацию в областную больницу, обезболивающее, массаж. Ничего не назначили.

Лучше Раулю не становилось. И почти за три года болезнь разрушила его организм. Без костылей мужчина не мог ходить — мышцы ног атрофировались. Шея окостенела — повернуть голову невозможно. Рот перекосило, он почти не открывается.

Тогда мужчина подал иск в суд и попробовал отсудить у больницы моральную компенсацию в размере 20 млн рублей.

— Я понимал, что столько мне не дадут. Но хотя бы два миллиона, — признается Рауль.

ВИНЫ МЕДИКОВ НЕТ?

Доказать факт халатности оказалось непросто. У Рауля все-таки нашли недуг, от которого невозможно избавиться. Ранее из-за костного туберкулеза у мужчины развился спастический парапарез, а теперь на его фоне - артроз суставов, остеохандроз шеи. Лечи его, не лечи — болезнь будет прогрессировать дальше. А значит, и вины медиков в нынешнем состоянии Рауля нет.

Одна юрист отказалась от дела, когда поняла: провести связь между действиями врачей и здоровьем Камалова не получится. Вести процесс согласился юрист из Челябинска Алексей Бабак.

— Доказать причинную связь между действиями медиков и ухудшением самочувствия крайне сложно. Но в этом случае были нарушены стандарты оказания медицинской помощи. И этот факт был слишком явным. Я посчитал, что этого достаточно, чтобы удовлетворить требование о компенсации морального вреда, — говорит юрист Алексей Бабак.

Несколько адвокатов отказались от дела. Алексей Бабак смог довести его до конца.

Несколько адвокатов отказались от дела. Алексей Бабак смог довести его до конца.

Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Как установил суд, медицинская помощь Камалову была оказана ненадлежащего качества: не выполнялись или несвоевременно выполнялись необходимые диагностические, лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия

Полноценное обследование и лечение началось более чем через год после первого обращения. Рауль Камалов пришел в больницу в марте 2017 года, а первые анализы у него взяли лишь в мае 2018 года. Из льготных медикаментов ему выдали препарат для желудка, противовоспалительный гель, препарат железа. А должны были выписать другие лекарства. К такому выводу пришли эксперты, проводившие судебно-медицинскую экспертизу.

Тем не менее Копейский суд встал на сторону медиков. Тогда Камалов подал апелляционную жалобу в Челябинский областной суд.

Областной суд обязал копейскую ГКБ № 1 выплатить Раулю Камалову 70 тысяч рублей. Но на днях инвалид подал кассационную жалобу и требует увеличить размер компенсации.

Мы попросили руководство больницы прокомментировать этот процесс, рассказать о своем видении ситуации.

— Комментировать нечего. Свою позицию мы озвучивали в суде. Есть решение, будем его исполнять, — пояснил заместитель главного врача ГКБ № 1 Александр Супрун.

В суде вину докторов представители ГКБ № 1 не признали.

Ранее еще один пациент Александр Бобняк пожаловался на врачей ГКБ № 1 из Копейска. У мужчины нашли рак легких, когда опухоль уже вышла за пределы органа. Шесть лет врач ставил штамп «легочные поля чистые». А когда болезнь дала о себе знать, у 50-летнего мужчины уже не осталось шансов на выздоровление. Александр подал в суд на больницу, чтобы взыскать моральный ущерб в 800 тыс. рублей. Однако в августе этого года мужчина скончался.

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