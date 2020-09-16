В скором времени на Южный Урал должна поступить партия вакцин от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинской области продолжает свое шествие. С началом нового учебного года новой болезнью стали заражаться и школьники. Ежедневно статистика по заболевшим среди детей пополняется как минимум двумя инфицированными.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

По данным областного минздрава, на утро, 17 сентября, в регионе зарегистрировали 79 новых случаев, из них семь у школьников. За время пандемии 15611 южноуральцев заразились коронавирусом.

За день из больниц выписали и отправили домой 45 человек. Всего 12243 человека в Челябинской области уже перенесли COVID-19.

За сутки погибло еще четверо зараженных коронавирусом. 53-летняя и 80-летняя женщины погибли от COVID-19. Еще у двоих пациентов новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 88 лет: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 82 года: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипертрофия миокарда.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Минздрав региона начал поиск медработников в новую инфекционную больницу, строительство которой идет полным ходом в Малой Сосновке под Челябинском. Ведомство ищет специалистов по следующим направлениям: врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра палатная и младшая медицинская сестра по уходу за больными.

— Заработная плата будет установлена в зависимости от уровня квалификации работника и выполняемого объема работы, — сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что медработников будут доставлять к больнице служебным транспортом. Также предусмотрена работа вахтовым методом, а проживание в гостинице предоставляется бесплатно.

С наступлением холодов врачам ковидных отделений будет легче работать в защитных костюмах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выяснилось, выздоровевший от COVID-19 человек продолжает выделять вирус до 48 дней. Об этом пишет столичная редакция КП со ссылкой на главу Роспотребназдора Анну Попову. А вот зарубежные эксперты приводят иные цифры. Они считают, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 90 дней.

Однако беспокоиться о том, что можно подхватить новую болезнь от переболевшего, не стоит. По словам вирусолога и доктора медицинских наук Александра Лукашева, даже если вирус живой, то для того, чтобы произошло заражение человека, необходим не один, и не десять вирусов, а от 100 и больше, иногда вплоть до 10 тысяч вирусов.

— Поэтому даже если где-то сохраняется живой вирус, нужно смотреть на его количество. Во многих случаях то, что выделение вируса сохраняется, будет представлять только теоретическую опасность. То есть вирус человек может выделять и даже этот вирус может быть живым, но эпидемиологической опасности такой человек не представляет, — говорит Лукашев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 17 сентября 2020 года.

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