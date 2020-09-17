Все больше школьников красят волосы в яркие цвета Фото: Олег ЗОЛОТО

Учебный год для ученицы челябинского лицея №35 начался с конфликта. По словам мамы, 1 сентября директор подошла к ней и велела «срочно перекрашиваться». Руководству школы не понравилось, что локоны девятиклассницы наполовину выкрашены в синий цвет. «Средневековье» — так охарактеризовала ситуацию мама девочки.

— На следующий день к ним пришла завуч и началось давление: девочки, вы же понимаете, у нас лицей и надо соответствовать. Там еще две девочки были покрашены в фиолетовый и розовый, — рассказала КП-Челябинск мама школьницы Олеся Силина. — Девочки учатся в классе, где изучают право, и свои права они знают.

ПРИШЛИ «ЦВЕТНЫЕ» ПОСЛЕ 5 МЕСЯЦЕВ КАНИКУЛ

Директор лицея Аурика Филитова отмечает: в уставе школы прописано, что у детей должен быть корпоративный вид. Все замечания делали инвицидуально, не при всех.

— Неужели мы должны в уставе прописывать цвет волос? Это норма поведения. Зайдите в Сбербанк или другую фирму: все сидят в корпоративном стиле. И в школе должен быть деловой стиль. В каникулы летом — ради бога, делайте что хотите. У вас было пять месяцев, когда вы в школу не ходили, — отмечает Аурика Филитова.

Несмотря на это после самоизоляции и летних каникул стало еще больше неформалов.

— После пяти месяцев я чуть не упала. Мальчики с хвостиками, с длинными челками в пол лица. Вы бы видели, что они с собой сделали! — отмечает директор лицея.

Яркий цвет привлекает внимание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отмечают, родители, цветные волосы «молодеют».

— После линейки мой сын сказал: «Мама, представляешь у нас пришли три девочки с розовыми волосами, как из мультика! Но мне такие не нравятся», — рассказала читатель КП Юлия.

ЗА ДЕТЕЙ ВСТУПИЛАСЬ ОМБУДСМЕН

За ярких школьников заступилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Она пообещала направить письмо в региональный Минобр.

— Поступил вопрос — соответствует ли закону запрет директора школы ходить в школу с розовыми волосами. И не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе — это нарушение прав человека! — заявила омбудсмен. — И это морально, психологически и этически неправильно — ломать индивидуальность нельзя!

ВЫГОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Как пояснили в министерстве образования региона, внешний вид может быть прописан в уставе школы. И в зависимости о того, насколько четко он сформулирован, настолько от ребенка будут требовать соответствовать ему.

— Общего требования нет. Если в школе это принято уставом и прописаны конкретные требования, надо соблюдать правила образовательной организации. В большинстве случаев это не столько требование, сколько настоятельная просьба, чтобы не было резкого выделения, — отмечает пресс-секретарь министерства образования Светлана Платонова. — Ребенка обязаны допустить до занятий и цвет волос не является основание, чтобы его не впустили в школу. При этом могут продолжать вести беседы с родителями, настоятельно просить. Некоторые ищут выход, надевая легкие трикотажные шапочки, чтобы скрыть цвет волос.

Действительно, не пустить на уроки или вообще отчислить из школы ребенка не могут. «Право на образование гарантируется каждому, без какой бы то ни было дискриминации», — говорится в Конституции, которая выше всех уставов.

Цветные волосы — способ самовыражения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК СВЯЗАНЫ ЦВЕТНЫЕ ВОЛОСЫ И ЗНАНИЯ

Если школьник выражает себя в ярком цвете, значит, по какой-то причине он хочет, чтобы на него обратили внимание, отмечает психолог Элла Богомолова.

Влияет ли цвет волос на усвоение знаний? Напрямую нет. Косвенно — да и часто это провоцируют сами учителя.

— Если учитель сам привлекает внимание на такого ребенка, тогда весь класс будет поворачиваться и смотреть на него. Это как с хулиганом, на которого педагог отвлекает полурока. Дети могут как-то среагировать первый раз, но если преподаватель спокойно этому отнесся, все быстро устаканится, — отмечает Элла Богомолова. — У моей дочери в классе есть девочки, которые подкрасились в розовый. Классный руководитель относится к этому положительно. Все остальные учителя — отрицательно. Если нет контакта с тем или иным учителем, предмет будет плохо усваиваться.

НЕ ОПУСКАЙТЕ АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ

При этом, нельзя принижать авторитет учителя в глазах школьника, говоря: «Тамара Ивановна старая и ничего не понимает в моде. А ты хороший». Лучше напомните простую истину: «сколько людей, столько и мнений».

— Нужно понимать, что у Тамары Ивановны есть своя особенность: она не воспринимает, не может воспринять человека в другом цвете. Это ее индивидуальная реакция, она имеет на нее право, потому что она такой же человек, как мы. Объясните ребенку, что любой имеет право на тебя как-то среагировать. У тебя синий цвет волос, ты выбрал это. И ты поднимешь, когда из 1000 человек ты один синий, 999 будут обращать на тебя внимание (в положительном или отрицательном ключе). Это особенность, которая невольно бросается в глаза, и надо быть готовым и привыкнуть к этому. Ты можешь не реагировать на это или среагировать, не оскорбляя и не принося вред.

В уставах многих школ прописан деловой стиль Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В идеале, конечно, донести до ребенка, что в каждом учреждении есть свои правила. Например, мы не ходим в торговый центр в купальнике. В любом случае психолог советует договариваться с подростками.

— Если ты покрасил волосы, давай думать, как это будет. Например, ты прибираешь их, чтобы они меньше бросались в глаза. Недавно у меня была девочка, с который мы решили оставить две цветные пряди, а остальным вернуть натуральный цвет, — отметила Элла Богомолова.

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