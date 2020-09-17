Челябинские машиностроители представили свою продукцию на выставке в Уфе

Стенд «Транснефть-Урал» посетил глава республики Башкортостан Радий Хабиров

Два челябинских завода — «Транснефть нефтяные насосы» (АО «ТНН») и «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД») — представили свою продукцию в Уфе, на XXVIII международной выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2020».

Два образца современного оборудования, созданного уральскими машиностроителями, посетители выставки могли увидеть на стенде АО «Транснефть — Урал», которое традиционно представляет на выставке компанию «Транснефть».

Первый — это синхронный взрывозащищенный электродвигатель мощностью 8 тыс. киловатт. Электродвигатель приводит в действие насосный агрегат, который транспортирует товарную нефть и светлые нефтепродукты по магистральным трубопроводам во взрывоопасных зонах. Он отличается повышенной энергоэффективностью и надежностью, при этом прослужит не менее полувека.

Второй образец — насос подпорный вертикальный нефтяной, который может использоваться для решения целого ряда задач: от создания подпора перед магистральными насосами до налива нефти и нефтепродуктов. И насос, и электродвигатель — результат той планомерной работы, которую «Транснефть» ведет в сфере импортозамещения уже много лет.

Макет электродвигателя

Компания построила в Челябинске два современных завода, предназначенных именно для выпуска современной высокотехнологичной продукции, которая по своим параметрам соответствует самым высоким требованиям. Сегодня насосы и электродвигатели поступают на объекты «Транснефти» во всех уголках страны, в том числе и на объекты АО «Транснефть — Урал» в Челябинской области, а предприятия АО «ТНН» и АО «РЭД» продолжают расширять линейки своей востребованной продукции, повышать ее характеристики.

Кроме того, на выставке в Уфе демонстрировались и образцы оборудования, которое не имеет аналогов на рынке. Например, герметизирующая камера шахтного типа предназначена для ремонта подводных переходов трубопроводов диаметром от 300 до 1200 мм, пролегающих на глубине до 25 метров. А комбинированный магнитно-ультразвуковой дефектоскоп, двигаясь внутри трубопровода, позволяет за один прогон проводить как магнитную, так и ультразвуковую диагностику стенок трубы, обнаруживая продольные трещины, дефекты сварных швов, расслоения и потери металла. Это оборудование также выпускается в России на производственных площадках «Транснефти».

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