Мария Туманова из Челябинска — мама двух сыновей. Фото: Мария Туманова / Vk.com

30-летняя мама двоих детей Мария Туманова из Челябинска стала лучшим кондитером России. В шоу Рената Агзамова «Кондитер» на телеканале «Пятница» женщина сделала метровый торт «Опушка леса» и выиграла миллион рублей.

Женщина оказалось лучшей среди 11 финалистов. Фото: скриншот эфира программы «Кондитер» телеканала «Пятница»

— Я — победитель четвертого сезона шоу «Кондитер»! — не сдерживая эмоций от победы, написала на своей страничке в соцсетях Мария Туманова. — Так много людей болели за меня. Спасибо всем за поддержку и приятные слова. Я счастлива!

В суперфинале за звание лучшего кондитера страны боролись 11 участников с разных уголков России. Им предстояло создать национальный торт. В качестве домашнего задания они готовили деталь к нему. Обязательное условие — русский колорит. Челябинка с этим заданием справилась с легкостью.

Созданный челябинкой торт поразил членов жюри красотой и исполнением. Фото: скриншот эфира программы «Кондитер» телеканала «Пятница»

Мария Туманова представила на суд жюри пряник в форме бурового медведя в шапке ушанке и тельняшке, который при этом играл на балалайке. Это позволило нашей землячке пройти в следующий этап.

Мария Туманова не скрывала эмоций. Фото: скриншот эфира программы «Кондитер» телеканала «Пятница»

В борьбе за главный приз — слиток золота номиналом миллион рублей и звание лучшего кондитера России — челябинка создала огромный торт, в украшении которого собрана вся красота уральской природы: березы, дуб, под которым сидит медведь и играет на балалайке, избушка и самовар с блинами рядом с ней. Внешний вид кондитерского изделия поразил ведущего и членов жюри. Они захотели узнать, какой он на вкус.

Избушка передает русский колорит. Фото: скриншот эфира программы «Кондитер» телеканала «Пятница»

— Мой национальный русский торт имеет два вкуса. Первый — песочный бисквит, сметанный крем, соленая карамель и лимонный курд. Второй — истинно русский, национальный сметанник, — рассказала Мария Туманова. — Но сметанник не простой, а с добавлением корицы и цедры лимона. Использовала два крема — сметанный и сметано-шоколадный.

Такой слиток золота получила победительница. Фото: скриншот эфира программы «Кондитер» телеканала «Пятница»

Ведущий шоу Ренат Агзамов признался, что ожидал большего. Тем не менее, жюри единогласным решением признали челябинку победителем проекта.

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