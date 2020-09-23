Челябинка пожертвовала кукол в храм, а потом увидела их на сайте объявлений

Женщина хотела передать игрушки малоимущим семьям Фото: google.com/maps

Жительница Челябинска Ольга уже около трех лет регулярно посещает Одигитриевский женский монастырь. Туда она приносит различные вещи для нуждающихся семей: в храме принимают все, от продуктов до одежды и игрушек, лишь бы вещи были в хорошем состоянии. Однако последнее пожертвование оставило не самый приятный след в душе женщины, ведь помощь не дошла до нужного адресата.

— Около месяца назад я и моя двенадцатилетняя дочь решили разобрать игрушки, — вспоминает Ольга. — Насобирали разных кукол, мягких игрушек, еще всякой мелочи — скопилась целая коробка. Повезли ее в монастырь, там принимаются игрушки для детей, чьи родители не могут себе позволить их купить. Отдали коробку и уехали домой.

Ольга не подозревала, что увидит эти игрушки снова. Женщина коллекционирует кукол, поэтому частенько просматривает объявления в интернете — иногда там попадаются редкие и старые игрушки. Зайдя в очередной раз на «Авито», Ольга была неприятно удивлена — некая Наталья выставила 13 кукол на продажу, 9 из которых были теми самыми, предназначенными для нуждающихся.

— Я их сразу узнала, могу рассказать про дефекты каждой из этих кукол, некоторым я вообще волосы перешивала, — возмущается Ольга. — В профиле у продавца много объявлений с антикварными вещами, сразу видно, что он не особо нуждающийся. У меня возник вопрос, доходят ли вещи из монастыря до тех, кому они действительно нужны, или их просто разбирают, продают, а кладут деньги в свой карман?

Объявление о продаже кукол уже удалено Фото: vk.com/Ольга Фадюшина

Мы связались с женщиной, которая выставила объявление о продаже кукол. К слову, за них она попросила три тысячи рублей. По словам Натальи, она даже не подозревала, что эти игрушки проделали долгий путь, прежде чем попасть в ее руки, и даже побывали в монастыре.

— Мне этих кукол просто принесли для продажи, я понятия не имею, откуда они были взяты, — рассказала продавец Наталья. — Я убрала объявления с сайта, поэтому если женщина хочет вернуть свои игрушки, то я отдам их без проблем.

В монастыре после новости о продаже кукол тоже начали разбирательство. Игрушки там раздаются адресно нуждающимся семьям, у которых проверяются документы, поэтому была вероятность, что какой-то недобросовестный посетитель монастыря получил их обманным путем. Однако придумывать такие схемы, чтобы в итоге продать несколько кукол за три тысячи рублей — бизнес сомнительный.

— Если кукла досталась семье, а потом они решили ее продать, то мы не осуждаем, ведь ситуации бывают разные, а игрушку мы фактически отдаем в собственность, — рассказала игумения Евсевия. — Что касается этих кукол, то нам удалось выяснить, что их отдали в детский реабилитационный центр. Узнать, куда они делись потом, довольно проблематично, потому что женщины, которые там отдыхают с детьми, могли натолкать игрушек в сумки и уйти.

В монастырь попадают вещи и игрушки только хорошего качества, большая часть которых расходится очень быстро — на обеспечении находятся 60 семей. Этих кукол решили отдать в реабилитационный центр просто потому, что семьям они не понадобились. Обычно игрушки не уходят так массово, а лишь по одной штуке в одни руки.

Руководитель благотворительного фонда «Надежда» Батист Надежда Алексеевна рассказала, что для нуждающихся вещи в плохом состоянии люди никогда не приносят.

— Нам постоянно несут вещи, они всегда чистые и хорошие, рассказала Надежда Батист. — Когда люди приходят первый раз, я сразу говорю, что их можно не гладить, лишь бы чистыми и целыми были. А нуждающихся очень много по всей области, поэтому вещи расходятся без проблем. Игрушек это тоже касается.

О том, куда попадут эти куклы, можно только догадываться. Возможно, игрушки снова окажутся в монастыре или реабилитационном центре или в мусорном баке.

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