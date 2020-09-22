«Не нацелены на «Трактор»»: что известно о руководителе нового Фонда поддержки спорта Челябинской области

Пятрас Данилявичус родился в Норильске, а необычную фамилию получил от отца-литовца. Фото: из личного архива героя публикации.

В Челябинской области появился свой Фонд поддержки спорта. Постановление о создании новой структуры подписал губернатор Алексей Текслер. Новый фонд станет централизованно собирать средства спонсоров на помощь местным профессиональным командам, а это миллионы рублей.

Кресло руководителя фонда займет соратник Текслера по красноярской компании «Полюс» 42-летний Пятрас Данилявичус. Сейчас Пятрас работает на Областном телевидении, в должности замдиректора — развивает проекты, не связанные с каналом, например, маршрутное телевидение и строительство новых студий. Работа в Фонде станет для Данилявичуса дополнительной нагрузкой.

О будущей работе в Фонде и о своем отношении к спорту Пятрас Данилявичус рассказал КП-Челябинск по телефону.

Судя по соцсетям, Пятрас Данилявичус любит фотографироваться. Фото: из личного архива героя публикации.

— Пятрас, у вас необычные имя, фамилия...

— Мой отец был литовец, а мама русская. Фамилия досталась мне от отца. Но родился и вырос я в городе Норильске (В Норильске жил и работал губернатор Челябинской области Алексей Текслер - Примеч. редакции).

— Что связывает вас со спортом?

— Сам я никогда не занимался профессиональным спортом, но всегда старался поддерживать себя в форме, сдавать ГТО. Моя работа была связана с информационными технологиями. Но и новое дело мне интересно. Как раз в «Полюсе» я контролировал целевые средства — деньги спонсоров, благотворителей.

Серьезно спортом Пятрас Данилявичус не занимался, но старается поддерживать форму. Фото: из личного архива героя публикации.

— А теперь вам придется их привлекать.

— Многие компании и так готовы финансировать спорт в Челябинске и в Челябинской области. Но их волнует именно целевое направление средств. Работа нашего фонда будет прозрачной. Каждый благотворитель получит полный отчет. Думаю, после этого ни у кого не останется и сомнений, куда уходят их деньги.

— Чтобы привлекать деньги, необходимо популяризировать спорт.

— Мы будем популяризировать молодежный спорт, сводить его со спортом профессиональным. Переход между ними должен быть плавным. Молодых должны замечать, чтобы перспективные спортсмены не уезжали, а оставались играть в профессиональных командах Южного Урала.

К сладкому Пятрас тоже неравнодушен. Фото: из личного архива героя публикации.

— Вы спортивный болельщик?

— Да, я яростно болею за «Трактор». Особенно порадовала последняя победа команды — 5:0. Игра была очень красивой, воодушевляющей. Надеюсь, весь сезон будет для «Трактора» таким же удачным.

— А сами чем-то занимаетесь?

— Больше люблю спортивный туризм, пешие прогулки, водные виды спорта.

— В «Трактор» вложено много денег. Многих клубам Челябинска такие суммы даже не снились.

— Фонд поддержки спорта не нацелен на «Трактор». У «Трактора» и без того очень много административных ресурсов, найти спонсоров им нетрудно. Наша главная цель — помочь клубам, у которых не хватает ресурсов. Будем о них заботиться, работать напрямую с каждой организацией. Я польщен таким доверием, такой должностью. Мне еще придется с ней свыкнуться, не подвести нашу общую команду и помочь вывести местный спорт на новый уровень!

СПРАВКА КП

Глава региона Алексей Текслер подписал постановление о создании «Фонда поддержки спорта Челябинской области», учредителем которого выступит региональное Министерство по физической культуре и спорту. Новая структура будет распределять средства на поддержку профессиональных спортсменов и спорта высших достижений, а также проведение крупных спортивно-массовых мероприятий.

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