Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 сентября 2020: премия за борьбу с коронавирусом и потоп в больнице

С сентября начали вновь работать кинотеатры, но они большой популярностью среди жителей региона не пользуются
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Коронавирус продолжает терроризировать Челябинскую область. Если раньше новой болезнью чаще всего болели взрослые, то теперь начали и дети. В регионе с каждым днем на карантин закрывают все больше классов.
Инфографика: Коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро, 23 сентября, подтверждены 16 тысяч 86 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек. Среди вновь зараженных шестеро — школьники.
На карантин из-за COVID-19 в регионе закрыт всего один класс. Все остальные, где выявлен коронавирус, продолжают учиться — от коллектива изолируют только контактных.
На больничном с коронавирусом остаются 3 тысячи 160 южноуральцев. Накануне выписали 31 человек.
Также стало известно еще о трех жертвах коронавируса. 83-летний пациент умер от тяжелых сопутствующих болезней. Мужчина, болевший гипертонией, не смог справиться с последствиями инфаркта.
Еще два человека, относительно молодых: 49-летняя женщина и 56-летний мужчина — скончались именно от новой инфекции.
Всего с начала пандемии в регионе погибли 453 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
Правительство Челябинской области учредило премию за достижения в борьбе с коронавирусом. Награду в 50 тысяч рублей в этом году получат 100 медицинских работников региона.
Номинантов на соискание премии выдвигает руководство больницы. Один из главных критериев — достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в «красной зоне». Посчитают и число ковид-пациентов, которым помог врач.
Врачи продолжают бороться за здоровье своих пациентов в ковидных отделениях
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В стационаре больницы села Долгодеревенское под Челябинском возник потоп в палатах пациентов. Чтобы минимизировать последствия ЧП, пришлось ставить ведра и тазики в местах, где сильнее всего протекала вода.
Главный врач больницы Владимир Самохвалов прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что инцидент произошел из-за повреждения плит на крыше.
— Пациентов в палатах не было, на данный момент протечки устранены. Вчера и сегодня в больнице были комиссии Минздрава и Минстроя. В ближайшее время начнётся ремонт, — сообщил главврач больницы.
Напомним, похожий случай произошёл в июле в противотуберкулезном диспансере в Челябинске. Тогда из-за потопа медучреждение лишилось 45 мест для пациентов. Больных пришлось на время переселить в другие палаты.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 23 сентября 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru