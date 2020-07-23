Воду вычерпывали ведрами: в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат больные коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T07:20:37+03:00

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Не коронавирус, так потоп: во время ливня залило новое здание противотуберкулезного диспансера на улице Комаровского, 14. Там проходят лечение ковидные пациенты. Госпитальная база рассчитана на 120 коек.

Потоп в ковидной больнице Челябинска.СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о потопе в ковидной больнице на улице Комаровкого. Ливень затопил новый корпус Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера на улице Комаровкого, 14. Вода сильным потоком хлынула внутрь корпуса для ковидных больных сквозь крышу, - передает информационное агентство «Новости УрФО» http://naurfo.ru/

Видео из больничных коридоров появилось накануне вечером, однако сообщается, что сделано оно было во время первого ливня — он прошел в воскресенье. На полу расставили около десятка ведер, а в другом коридоре просто вычерпывают воду.

В минздраве сообщили, что затопление произошло из-за забитой строительным мусором ливневки. Пациенты были переведены с четвертого этажа на второй и третий. Последствия будет устранять подрядчик по гарантии, а результаты их работы будут видны во время следующего ливня.

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Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU