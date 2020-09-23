В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение

Максима Марцинкевича нашли в СИЗО №3. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин, google.com/maps

В день смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в челябинском СИЗО № 3 не работало видеонаблюдение. Информацию об этом журналисту КП-Челябинск подтвердил адвокат Алексей Михальчик. Он и родственники умершего активиста продолжают настаивать на версии убийства.

Накануне в Челябинск прилетел отец Марцинкевича для опознания тела своего сына. Затем он заберет его в Москву, где состоятся похороны.

Недавно Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты».

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента, основной версией которого по сей день является суицид. При этом Тесак в нескольких письмах сообщал, что никогда не совершит самоубийство и призывал не верить в такой исход. Однако в СК заявили, что перед смертью он признался в серии убийств, а также указал места криминальных захоронений. Это могло стать мотивом для суицида.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство,

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