В Челябинской области проигравший выборы депутат отключил водоколонку от электричества

Колонка брала питание от местной шиномонтажки Фото: instagram.com/chelyabinsk_newss

В Троицке Челябинской области жители обсуждают действия бывшего депутата городского собрания Владимира Курилова. Узнав о том, что проиграл выборы, он отключил от электричества местную водоколонку. Как подтвердили в администрации города, воду теперь действительно невозможно набрать, но ее обслуживание готовы взять на себя новые депутаты.

Жители Троицка много лет набирали воду из колонки возле дома № 32 на улице Дерибаса, делать это приходилось механическим путем. Но десять лет назад Владимир Курилов стал депутатом горсобрания и подключил ее к электричеству — троичанам достаточно было нажать кнопочку, и вода лилась. Народный избранник регулярно проверял состояние колонки, лично оплачивал все счета за ее обслуживание — энергию она брала от рядом стоящей шиномонтажки. Так продлилось ровно два депутатских срока, а сейчас он отказался содержать колонку и отключил ее от электричества.

В администрации Троицка заявили, что колонку вновь подключат к питанию, а новые депутаты возьмут расходы на себя, но уже возникла другая проблема. Появились подозрения, что вода там недостаточно чистая для использования и не соответствует требованиям.

— Совместно с управлением коммунального хозяйства мы сделали запрос в Роспотребнадзор, чтобы проверить качество воды, — сообщила журналисту КП-Челябинск помощник главы Троицка Екатерина Брунцова. — Чтобы пить эту воду сейчас, ее надо как минимум кипятить. В системе водоснабжения эта колонка не числится.

Екатерина Брунцова полагает, что у Владимира Курилова сейчас попросту нет возможности платить за содержание колонки. По ее словам, у него нет бизнеса, сам трудился мастером в рефрижераторном вагонном депо. Сейчас заботы о колонке на себя взяли новые депутаты горсобрания Лев Живайкин и Николай Гуров.

Жители другого города Челябинской области тоже подумали, что стали жертвами предвыборных обещаний. Там в одном из дворов Миасса демонтировали новую детскую горку. В социальных сетях люди начали возмущаться и ругать депутатов, но оказалось, что подрядчик установил объект с нарушением некоторых требований, и скоро там вновь появится горка, соответствующая всем нормативам.

Новую горку убрали с детской площадки Фото: vk.com/Инцидент Миасс

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