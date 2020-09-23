Путин вручил звезду Героя Труда атомщику из Челябинской области

Георгий Рыкованов (справа) перед началом встречи с работниками атомной отрасли. Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику, сотруднику Российского федерального ядерного центра, председателю научно-технического совета «Росатома» из Снежинска Георгию Рыкованову.
Глава государства лично вручил звезду Героя Труда «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности России». Награждение состоялось на встрече с работниками атомной промышленности.
Участники встречи с работниками атомной отрасли. Фото: kremlin.ru
К поздравлениям присоединился и губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Вы посвятили жизнь атомной отрасли, многое сделали для развития РФЯЦ — ВНИИТФ и Снежинска. По праву являетесь почетным гражданином Челябинской области. Спасибо за ваш труд.
СПРАВКА КП
Георгий Рыкованов — научный руководитель РФЯЦ — ВНИИТФ. При его участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые находятся на вооружении российской армии. Рыкованов стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли, удостоенным звания Герой Труда.
В апреле этого года звание Героя Труда получил еще один южноуралец — Александр Моторин — потомственный металлург. Больше 30 лет трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате в листопрокатном цехе №4. КП-Челябинск он рассказал, как его поздравили и что он ценит в своей работе.
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