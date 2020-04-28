2020-04-28T20:33:16+03:00
Общество

«Губернатор позвонил, я даже не сразу поверил»: металлург из Челябинской области стал Героем Труда России

Александр Моторин более 30 лет проработал на Магнитогорском металлургическом комбинате
Екатерина АНДРЕЕВА
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Александр Моторин - Герой Труда России. Фото: пресс-служба ММКАлександр Моторин - Герой Труда России. Фото: пресс-служба ММК
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Александр Моторин — потомственный металлург, больше 30 лет трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате в листопрокатном цехе №4. На ММК он пришел сразу после училища и дослужился до высоких наград. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России.

— Вечером позвонил губернатор, сообщил. Сначала даже не поверил, что он решил меня поздравить. Потом еще один звонок с поздравлениями — от председателя совета директоров ММК Виктора Филипповича Рашникова. Невероятно! До сих пор не могу отойти от впечатлений», — рассказал Герой Труда.

Работа у Моторина непростая и напряженная. Проходя клеть за клетью, стальная заготовка резво трансформируется в металлопрокат, обретая при обжатии совершенные до миллиметра формы. Задача оператора четко следить за процессом, чтобы не было ни малейшего брака. Причем, Александр Евгеньевич выступил автором нескольких предложений, позволивших усовершенствовать работу стана.

Но Моторин человек дела, поэтому о себе говорить не любит — все больше о бригаде, в которой работает, за это его и уважают:

— Здесь приложены руки всего коллектива. Как можно говорить про одного человека. Вы со мной, наверное, согласитесь, один в поле не воен. И я бы один ничего этого не достиг, если бы не было ребят, с которыми я работаю в паре, в одной бригаде, в одном цехе, на одном предприятии. Прокатали, к примеру, заданное производство за смену, уложились в нормативы качества по месяцу, значит, молодцы — вместе достигли цели. Металл вообще продукт коллективный.

Александр Евгеньевич выступил автором нескольких предложений, позволивших усовершенствовать работу стана. Фото: пресс-служба ММК

Александр Евгеньевич выступил автором нескольких предложений, позволивших усовершенствовать работу стана. Фото: пресс-служба ММК

Оператор поста признается, у него никогда не было желания сменить тяжелое производство на другую работу. Верность родному цеху он сохранил, когда на комбинате построили более современный цех, и часть работников ушла туда.

— Наверное, это все-таки мое. Ни разу не пожалел, что стал металлургом, — добавляет Герой Труда.

Преданность Александра Моторина производству и его профессионализм и раньше отмечались. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, лауреат внутрикомбинатской премии имени Г. И. Носова. А теперь и Герой Труда России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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