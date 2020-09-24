«Внук задыхался, а ему пытались измерить температуру»: двухлетний мальчик умер в больнице Магнитогорска

Мирон был солнышком в большой и дружной семье. Фото: из семейного архива.

В ночь с 18 на 19 сентября в реанимации детской больницы № 3 Магнитогорска умер двухлетний мальчик. Близкие полагают, что его смерть на совести медиков. Малыша слишком долго не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные мальчика инициировали проверку и надеются наказать виноватых.

«ОТВЕЛИ В САДИК СОВЕРШЕННО ЗДОРОВЫМ»

Мирон Куц был единственным внуком в большой и дружной семье. Малыша очень любили, оберегали от возможных напастей. Он родился здоровым, и мама, по образованию педагог, много времени уделяла развитию крохи. В свои два года мальчишка знал фамилии близких, отдельные буквы и считал до 13-ти.

Семья у мальчика была во всех отношениях положительной, а самого кроху носили на руках. Фото: из семейного архива.

В прошлую пятницу, как обычно, родители отвели сынишку в садик. Ребенок был абсолютно здоров. Уже вечером матери позвонил воспитатель: у мальчика поднялась небольшая температура, он стал плаксивым.

Дома температура выросла до 39. У мальчишки обильно потекли слюни, было больно глотать. Когда приехала скорая помощь, Мирона вырвало. Медработники успокоили: ничего страшного: рвота — от температуры, наверное, отравился. Маленькому пациенту прописали препараты для нормализации стула. После них малышу полегчало. Температуру удалось сбить жаропонижающими.

— В десятом часу вечера я говорила с внуком по видеосвязи. Мирон сидел на горшке, был бодрым и смеялся. Я сказала, что уже купила ему вкусняшки и заберу в субботу к себе. А еще через пару часов ему стало хуже, Мирон стал задыхаться, — говорит бабушка мальчика Наталья Хиль.

Мама мальчика сидит рядом. Общаться с прессой ей пока трудно — ее душат слезы.

«ВЫГРУЗИЛИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ И ОТКЛЮЧИЛИ ОТ КИСЛОРОДА»

Мирону снова вызвали скорую. Но фельдшер сразу же поняла, что сама не справится и повезла маму с мальчиком на руках на подстанцию, чтобы пересадить в реанимобиль.

— Там их зачем-то отвели в кабинет для осмотра. Сотрудники реанимационной бригады оформили какие-то документы, дали ребенку ингалятор и сделали укол. И только потом посадили в реанимобиль, дали кислородную маску и поехали в больницу, — рассказывает Наталья.

Мирону стало немного лучше. И теперь все надежды мама мальчика возлагала на врачей из больницы — они разберутся, спасут ребенка. Но в больнице Мирона выгрузили в приемном покое и сняли кислородную маску.

«КРЕПИСЬ, ЕЩЕ БУДУТ ДЕТИ»

— Сначала дочке сказали, что нужно ждать врача-реаниматолога. Но он долго не шел. Тогда медики скорой посоветовали Олесе самой бежать в реанимацию. По пути она встретила доктора. А он вернул их в приемный покой. Мироша к этому времени уже был очень плохой. Он не мог сидеть на кушетке и заваливался на бок, его губки синели. Врач стал прослушивать внука фонендоскопом, а медсестра предложила измерить температуру. Наконец, доктор сказал: что ж так поздно его привезли? И отвел Олесю к дверям реанимации. Мирона дочка несла на руках, — рассказывает Наталья.

А еще через несколько минут доктор вернулся к матери и сообщил, что ребенка не стало.

Отец Мирона оставил ночную смену на ММК, когда узнал, что сынишку везут в больницу. Он нашел Олесю в истерике на полу приемного покоя. Медсестра пыталась дать женщине успокоительные таблетки и уговаривала: «Крепись, еще будут дети.»

МЕДИКОВ ЖДУТ ПРОВЕРКИ

На похороны Мирона пришли больше ста человек. Его могилку почти не видно из-под живых цветов и игрушек.

— Мирона нет, но мы пока это не осознали. Выхожу утром во двор и вою. Следом выходит зареванный дед. Но раскисать нам никак нельзя. Нужно вытаскивать Олесю с мужем. Из больницы мы сразу забрали их в свой частный дом. В квартире много детских вещей, а у себя и их сразу припрятала. Зять почти не ест, кормить его приходится через силу. А дочка сидит с застывшим взглядом и плачет, — рассказывает Наталья.

Мироны был солнышком в большом и дружном семействе. Фото: из архива семьи.

Родные верят: Мирона можно было спасти, если бы медики были порасторопнее.

По заявлению матери гибель мальчика будет расследовать страховая компания «Астра-металл», которая выдавала ребенку медицинский полис. Также семья намерена обратиться в прокуратуру и в Следственный комитет. Родные начали собирать необходимые документы.

— Попросили больницу выдать нам листа приема Мирона. Там должно быть расписано все по минутам: во сколько прибыл, во сколько направлен в реанимацию. Но нам сказали, что ксерокопия готовится месяц, — удивляется таким срокам Наталья.

Что случилось с Мироном, пока тоже не ясно. При вскрытии ничего не нашли. В официальном документе из морга написано, что причиной смерти стали «другие и неизученные инфекционные болезни».

Собственную проверку проведет и минздрав области.

— Летальные случаи находятся на особом контроле минздрава, по ним проходит отдельный разбор с внештатными специалистами региона. И по данному случаю министерство здравоохранения области проведет проверку, — заверила пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Но независимо от итогов проверок родные мальчика будут подавать в суд.

— Мы не бедствуем, деньги нам не нужны. И ничего, по сути, не надо. Мирона нам никто не вернет! Нам нужна огласка, чтобы подобное не повторилось, — замечает Наталья.

Накануне Челябинский областной суд отказал в оправдательном приговоре трем врачам из Златоуста, по вине которых в реанимации детской больницы погибла двухлетняя девочка Катенька Козачек. Речь идет об главвраче горбольницы № 2 Натальи Ахтарьяновой, педиатре Нины Вьюковой и реаниматологе Антоне Богданова. Суд установил, что они ненадлежащим образом исполнили свою профессиональные обязанности и допустили по неосторожности смерть ребенка. Также инстанция выявила технические дефекты в работе аппарата ИВЛ, который использовала погибшая.

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