Отец требует наказать медиков за смерть двухлетней дочки в Челябинской области

Уже два года инвалид Чеченской войны из Златоуста Андрей Козачек воюет с местной больницей. Летом 2017-го года в реанимации городской детской больницы № 2 умерла его дочка Катя. Девочке было всего два годика.

Убитый горем отец смог найти объективные доказательства множества нарушений при лечении пациентов. Даже добился возбуждения уголовного дела. Но сначала следствие, а теперь и процесс идут слишком медленно. В итоге два из трех докторов избежали уголовного наказания — срок давности по их статье вышел. А главврач больницы вот-вот его избежит: срок давности по ее статье истечет летом 2020-го года.

— Все фигуранты дела продолжают работать. А заседания суда идут с большими перерывами. Сейчас объявлен перерыв на месяц. Я боюсь, что за смерть дочери никого не накажут. Срок давности по уголовному делу выйдет, — рассказал КП-Челябинск Андрей Козачек.

Также мужчина и его супруга требуют выплатить им по пять миллионов рублей за мучения дочки и собственные страдания.

— На моральную компенсацию, как заявляют в самой больнице, у них денег нет. Сейчас нас пытаются пристыдить: заплатим вам, значит, отнимем деньги у других деток, — добавляет Андрей.

ВРАЧИ РАБОТАЛИ БЕЗ ДОПУСКА И БЕЗ АППАРАТОВ

В больницу Катенька Козачек попала из-за отека горла. Девочка неожиданно начала задыхаться.

— Шесть часов дочке кололи уколы, но спасти не смогли. Восьмого июля 2017 года Кати не стало. От чего она умерла, я не знаю, — заявляет отец.

В поисках истины Козачек написал заявление в прокуратуру, в Росздравнадзор. В больнице начались проверки. Их результат превзошел ожидания.

Эксперты установили, что у врачей, которые занимались крохой в реанимации, не было соответствующего образования. Газовый анализатор крови в реанимации не работал. Дефибриллятора, переносного рентгеновского аппарата не было вообще. Зато в отделении нашли просроченные шприцы и просроченные лекарства. А аппарат искусственной вентиляции легких, а которому подключали ребенка, качал из баллона технический кислород.

— Казалось бы, нарушения налицо. Но возбуждать дело и изымать аппарат ИВЛ долгое время не хотели. Нам говорили, аппарат нужен, чтобы спасать других детей, — удивляется Козачек.

Отец ребенка уверен, что двухсторонняя пневмония, из-за которой, судя по данным вскрытия, погибла девочка, могла развиться, когда ребенку дали технический кислород. До этого, по словам отца, и анализы на бактерии, и рентген легких были чистыми.

«В СУДЕ ВЕДУТ СЕБЯ ВЫЗЫВАЮЩЕ»

Уголовное дело все-таки возбудили. На скамье подсудимых должны были оказаться три человека.

Врач реаниматолог-анестезиолог (работала без нужных корочек) и заведующий реанимации (допустил бардак в отделении) должны были отвечать по ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Но срок давности вышел летом этого года. Сейчас они участвуют в процессе как свидетели.

Суд разбирает уголовное дело главврача детской больницы. Ее обвиняют по ст. 293 УК «Халатность». Руководителю клиники грозят пять лет заключения. Но при условии, что процесс завершат до июля 2020 года — срок давности истечет 8-го числа.

— В суде все трое ведут себя вызывающе, свою вину никто не признает. Иногда у меня появляется чувство, что там судят не их, а меня. На первое заседание для поддержки коллег из больницы пригнали полный зал медиков в белых халатах. Правда, кто-то увидел их в коридоре и заставил снять спецодежду, — рассказывает Андрей Козачек.

Отец девочки несмотря ни на что надеется довести процесс до конца. Андрей нашел еще одну женщину, у которой в реанимации той же больницы и в то же время скончался четырехмесячный малыш. Ребенок тоже дышал техническим газом из аппарата искусственной вентиляции легких.

Комментировать дело по телефону в приемной главного врача детской больницы № 2 в Златоусте отказались. Нас попросили отправить запрос через региональный миндзрав. На момент публикации ответ еще не получен. КП-Челябинск опубликует его позже.

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