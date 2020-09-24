Работали в темноте: челябинские врачи провели сложную операцию и вернули ребенку зрение

Челябинские врачи уже не впервые возвращают зрение детям, однако в этот раз возникли трудности. Фото: пресс-служба ЧОКДБ

В отделение офтальмологии областной детской больницы поступил подросток с заболеванием, которое в медицине у детей практически не встречается — дефект сетчатки. У ребенка были нарушены световосприятие и острота зрения одного глаза — он видел предметы только, если поднести их к лицу. При этом второй глаз видел отлично.

ВИДЕЛ ОДНИМ ГЛАЗОМ

Как отметили в ЧОДКБ, подобные заболевания протекают без боли и какого-либо дискомфорта. Они выявляются случайно, например, когда человек закрывает один глаз и понимает, что зрение второго глаза резко снижено или вообще отсутствует.

Было решено провести ребенку операцию по восстановлению центральной части глазного дна — макулярной зоны. В офтальмологическом отделении ЧОДКБ подобные операции ранее не проводились.

— Сложность заключалась в том, что мы не имели научных публикаций или опыта других клиник для прогнозирования успеха и расчета всех рисков во время и после операции. Таких данных в детской практике просто нет. Мы не могли ответить на вопросы родителей о возможности высокого зрения или вероятности «потерять» глаз после оперативного вмешательства. И этот фактор, неоспоримо, заставил понервничать всех без исключения медиков, причастных к лечению ребенка, — рассказала офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева.

СМОТРЕЛИ В МИКРОСКОП В ТЕМНОТЕ

Руководить операцией вызвался витреоретинальный хирург Андрей Кузнецов. Операция длилась три часа. Большая часть хирургических манипуляций совершалась в темноте, а «подсвечивалась» глазное яблоко изнутри при помощи микрохирургического световода.

— Специальными троакарами (острым копьем в миниатюре) прокалывается склера (оболочка глаза белого цвета), в проколы устанавливаются порты, через которые хирург внедряет инструмент внутрь глаза. Эти порты, как тоннели, позволяют без дополнительной травматизации внедрять и извлекать необходимый инструмент для манипуляции внутри глазного яблока (в полости стекловидного тела) и на сетчатке. При помощи специального высокотехнологичного комбайна в полость глаза постоянно подается стерильный раствор, содержащий мироэлементы, под нужным для каждого конкретного пациента давлением, чтобы глаз не «сдулся» и не «лопнул», как воздушный шарик, — объяснили в пресс-службе ЧОДКБ.

Витреоретинальная система Constellation с помощью которого проводилась операция в ЧОКДБ. Фото: medisurg.com

После завершения все порты убрали, а проколы в склере ушили рассасывающими нитками тоньше человеческого волоса, чтобы не приходилось потом снимать швы.

Сам инструмент настолько мал, что его детали возможно увидеть только под увеличением операционного микроскопа. Всю операцию хирург проводил исключительно под микроскопом.

Андрей Кузнецов работает в сфере медицины уже 19 лет. Фото: пресс-служба ЧОКДБ

После операции подросток несколько недель оставался под наблюдением врачей. Важно, чтобы не случилось бактериальное воспаление или не отслоилась сетчатка. Но пока все хорошо. К моменту выписки у ребенка появилось предметное зрение и правильное цветовосприятие.

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