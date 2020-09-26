Сирийская тактика: военные отработали новую методику боевых действий под Челябинском

Управление боем из командно-штабной машины на базе БТР Фото: Алексей КИТАЕВ

По легенде учения неизвестный противник «в силах тяжких» пересек государственную границу России и двигается вглубь страны. Предполагается, что враг действительно силен: для противостояния ему командование выдвигает три танковых, мотострелковый, самоходно-артиллерийский полки и приданные подразделения — всего более восьми тысяч человек и 1800 единиц техники. Непростая задача была поставлена на Чебаркульском полигоне, где проходило крупнейшее в 2020 году тактическое учение.

От Кургана до Тольятти

Подразделения 90-й танковой дивизии и приданные части должны были разбить условного противника, используя новые приемы, применявшиеся в военных конфликтах последних лет. Как они справятся, оценивал руководитель учения, заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Замкомдира полковник Ковылин Фото: Алексей КИТАЕВ

Чтобы жизнь участникам масштабного действа не казалась медом, в течение недели их держали в напряжении бойцы подразделения спецназначения. Спецназовцы снимали часовых, «воровали» военных полицейских — словом, старательно занимались «мелкими пакостями». 25 августа бойцы СпН, впрочем, сыграли «за наших», отработав захват неприятельской автоколонны.

География участников весьма обширна: реактивная артиллерия прибыла на Чебаркульский полигон из Курганской области, спецназ — из Самарской, звенья ударных и транспортно-боевых вертолетов — из Екатеринбурга. Самолеты — с Шагольской авиабазы в Челябинске. Но основу «громящих супостата» сил составляют подразделения самой чебаркульской (официально — гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной) танковой дивизии: порядка трехсот танков Т-72Б и мотострелки на БТР-80, БТР-82А и БМП-2. Именно они на первых этапах держали оборону, а в кульминационный день, 28 августа, перешли в наступление.

Огонь ведет САУ «Акация» Фото: Алексей КИТАЕВ

— Главная наша задача — отработка нешаблонных, нетрадиционных методов ведения боевых действий, — отмечает начштаба 90-й танковой дивизии полковник Константин Нечаев.

Новая тактика, уже применявшаяся, в частности, на территории Сирии, заключается в следующем: при переходе в наступление войска первого эшелона занимают на краях участка атаки два района. Эти группы блокируют возможные контрудары противника с любого направления — с фронта, флангов, тыла, обеспечивая беспрепятственное продвижение войск второго эшелона. Уже второй эшелон непосредственно громит заранее вскрытые разведкой, обработанные авиацией и артиллерией позиции неприятеля.

130 вопросов к участникам

По словам заместителя командира чебаркульской дивизии полковника Евгения Ковылина, на всех четырех этапах учения было отработано более 130 учебно-боевых задач. Больше всего, конечно, в последний день.

Боевые действия на Чебаркульском полигоне стартовали с полета двух самолетов-разведчиков. СУ-24МР проходят над позициями занявших оборону танкистов и мотострелков. Передний край обозначает себя оранжевыми дымами. В командно-наблюдательном пункте в это время офицеры связи принимают доклад от летчиков: противник обнаружен. По идее за предыдущие дни условного противника основательно потрепали, но сдаваться он не намерен.

«Медведь» и «Мста-Б» созданы друг для друга Фото: Алексей КИТАЕВ

Первый удар наносят Су-34: две пары истребителей-бомбардировщиков утюжат заданный квадрат 250-килограммовыми бомбами. За ними вступает артиллерия. «Грады», «Ураганы», самоходные «Акации» и прицепные гаубицы «Мста-Б» находятся в 18 километрах от переднего края и командно-наблюдательного пункта. Зато результат их работы как на ладони: поле вскипает разрывами.

Пушкари помимо прочего должны отработать быструю смену позиции — иначе на реальной войне прилетит ответ от врага. И если самоходки и установленные на шасси грузовиков установки залпового огня мобильны сами по себе, то буксируемой артиллерии помогают новые «Медведи» — бронированные тягачи на базе КАМАЗа. Эта машина, недавно появившаяся в ЦВО, тащит саму гаубицу, берет на борт расчет и боекомплект, да еще и помогает погрузке благодаря штатному подъемному крану.

«Бог войны» меняет позиции Фото: Алексей КИТАЕВ

У бойцов переднего края свои сложности: здесь, по легенде, расстроенный артогнем противник пытается прорваться сквозь линию окопов. Атаку отражают танки, параллельно отрабатывают стрельбу реальными термобарическими боеприпасами расчеты РПО «Шмель».

Согласно вводным, у врага есть беспилотные летательные аппараты. На полигоне их изображают осветительные мины. К повисшим над полем светлякам из окопов тянутся огненные росчерки: в поражении малогабаритных воздушных целей тренируются стрелки с ПЗРК «Игла».

Работают «Грады» Фото: Алексей КИТАЕВ

Пока очередную группу мишеней штурмуют «крокодилы» МИ-24 из отдельной бригады армейской авиации, к переднему краю уже подходят первые атакующие колонны. Чебаркульские танкисты должны, не нарушая строй, прикрывая идущие рядом БМП-2, выйти на рубеж атаки, организовать те самые очаги обороны на флангах и обеспечить действия коллег из второго эшелона. «Держи обороты! Обороты выше!» — надрывается на командном пункте офицер-связист.

Подразделения РЭБ работают не покладая рук, а заодно осваивают в полевых условиях новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» — это вдобавок к уже знакомым «Жителю» и «Ртути». Местные телевизионщики на РЭБ и связистов тихо ругаются: от перенасыщенности эфира фонят неэкранированные проводы к микрофонам.

Параллельно тренируются военные медики и подразделения обеспечения: по легенде один из танков таки подбит. Его тащит в тыл тягач МТЛБ, а «раненого» из экипажа (как будто чуть ли не комполка!) эвакуируют на оперативно подлетевшем Ми-8МТВ. Пока идет эвакуация, из леса уже выходят замаскировавшиеся там танковые батальоны второго эшелона.

«Акации» на марше Фото: Алексей КИТАЕВ

«Моя задача — всех обмануть!»

На «горячую» фазу финального этапа работают не только танкисты, летчики, артиллеристы. Любое дивизионное учение — это еще и проверка на прочность для тысяч людей и сотен машин из куда менее заметных, чем колонны Т-72, подразделений. Постоянно наготове ремонтные «летучки»: подбитый по условиям учения танк — это одно, а от случайных, но настоящих поломок никто не застрахован. Вдобавок перед учением полигон неделю поливали дожди. В образовавшейся грязи может увязнуть даже БТР. Подсохшие дороги — тоже не сахар. После прохождения танковой колонны на грунтовках образуются колеи такой длины, что на брюхо в них сядет даже сверхпроходимый «Урал». И именно команда 255 полигона изображает условного противника, устанавливая те самые поля мишеней, по которым бьют танки, РСЗО и гаубицы.

«Мста-Б» на огневой Фото: Алексей КИТАЕВ

— Казалось бы из года в год одни и те же люди учатся на полигоне, им все знакомо и удивить их нечем, — рассуждает начальник 255 межвидового полигона подполковник Сергей Гусев. — Это заблуждение. Есть, конечно, стационарные рубежи, по которым всегда работают артиллерия и авиация — просто из соображений техники безопасности. Но эти «котлы» — огромные участки местности, и ни летчики, ни артиллеристы не знают, где конкретно поставлены изображающие противника мишени. А вообще, мы в любом месте, даже на командном пункте, можем изобразить противника. Так что моя задача — всех обмануть, удивить войска, устроить им проверку: насколько быстро расчеты обсчитают новые вводные, насколько метко отстреляются. Сразу после окончания стрельб к мишеням отправляются проверяющие, они оценивают меткость огня.

Полковник Ковылин от оценки действий подчиненных уклоняется. Лишь подчеркивает, что цели достигнуты и условный противник разгромлен. Но окончательные итоги по каждому из более чем 130 пунктов в ближайшие дни подведут в штабе ЦВО.

Т-72 идут на передовую Фото: Алексей КИТАЕВ

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