Удостоверения получили 30 кандидатов, которые прошли по спискам. Фото: Облизбирком

Прошедшая неделя для политики Южного Урала ознаменовалась завершением формирования состава Заксобрания и разбирательствами в судах. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие новости политики региона за прошедшую неделю.

Депутатам Заксобрания вручили удостоверения

24 сентября вручили удостоверения депутатам ЗСО седьмого созыва. Документы получили 30 народных избранников, которые шли по партийным спискам.

От регионального отделения «Зеленая альтернатива» получил удостоверение Михаил Махов. От ЛДПР — Алексей Беседин, Евгений Рева, Оксана Астапенкова.

От «Единой России» мандаты получили Владимир Мякуш, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Лена Колесникова, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Журавлев, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Евгений Илле, Андрей Еремин, Дмитрий Клеутин.

Глава избиркома Сергей Обертас (справа) вручил удостоверение Владимиру Мякушу (слева), много лет возглавляющему Заксобрание. Фото: облизбирком

От КПРФ — Игорь Егоров, Константин Куркин, Сергей Нациевский, Арман Аракелян. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» прошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский.

От «Справедливой России» вошли Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов, Александр Долгушин.

Мэр Копейска, бравший взятки рыбой, вышел по УДО

Будучи градоначальником Истомин брал взятки фаршированными осетрами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Копейский городской суд решил освободить Вячеслава Истомина условно-досрочно за четыре месяца до конца завершения срока в колонии. Примечательно, что до этого момента осужденный экс-глава города четыре раза подавал ходатайство по УДО, но все было безрезультатно.

Официально на свободу Истомин вышел 25 сентября. Правда, беззаботно жить в ближайшее время пока что у него не получится. Дело в том, что ему придется погасить штраф в размере пяти миллионов рублей по вынесенному ранее приговору. Отметим, что по базе данных исполнительных производств службы судебных приставов Истомин пока выплатил только 2,1 млн рублей.

Напомним, Вячеслава Истомина признали виновным за взяточничество. Находясь на посту главы города, он брал не только деньгами, но и фаршированными осетрами. Общая сумма взяток составила порядка двух миллионов рублей.

Свою вину Истомин признал. Ему назначили штраф и 4,5 года лишения свободы. Часть наказания бывшему главе города вычли за нахождение в СИЗО.

Уголовное дело депутата Госдумы рассмотрят в Москве

На прошлой неделе, 25 сентября, Челябинский областной суд направил уголовное дело в отношении депутата Госудумы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой в Московский городской суд. Такое решение инстанция приняла из-за того, что местом предполагаемого преступления является Москва.

По данным следствия, именно там с января 2011 по январь 2014 года обвиняемые получили взятку в размере более 3 млрд рублей. По версии следствия, в связке с ними действовал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Депутат Вадим Белоусов Фото: сайт Госдумы РФ

Общая сумма взятки от дорожной компании оценивается в 3 млрд рублей.

Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Он вместе со своей тещей сейчас находится под подпиской о невыезде. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

В Челябинске продолжается суд над экс-мэром Челябинска

Бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, который подозревается в получении взяток, продлили домашний арест до 28 февраля. Об этом стало известно 22 сентября на заседании в суде Центрального района. Следующие разбирательства по делу экс-главы города назначены на 8 октября.

Защита Тефтелева не имела ходатайств об изменении меры пресечения. Фото: Вадим Архипов

Депутат отключил водоколонку после того, как проиграл выборы

Последствия выборов, которые прошли две недели назад, до сих пор отражаются на жизни Южного Урала. Недавно стало известно, что бывший депутат городского собрания Троицка Владимир Курилов отключил от электричества местную водоколонку. Сделал он это после того, как проиграл на выборах.

Жители Троицка достаточно долгое время набирали воду механическим путем из колонки возле дома № 32 на улице Дерибаса. Но десять лет назад Владимир Курилов стал депутатом горсобрания и подключил ее к электричеству — троичанам достаточно было нажать кнопочку, и вода лилась. Народный избранник регулярно проверял состояние колонки, лично оплачивал все счета за ее обслуживание — энергию она брала от рядом стоящей шиномонтажки. Так продлилось ровно два депутатских срока, а сейчас он отказался содержать колонку и отключил ее от электричества.

В администрации Троицка сообщили, что колонку вновь подключат к питанию, а новые депутаты возьмут расходы на себя.

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