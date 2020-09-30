«Обещали девушек»: 20-летнего парня из Челябинска развели на вписке на 70 тысяч рублей

Это раньше знакомились в транспорте и на улице, теперь - на вписках. Фото: Тимур ХАНОВ

В мае этого года 20-летний челябинец Василий Н. пошел на вписку и пропал на три дня. Позже события этих трех суток легли в основу уголовного дела. Парня ограбили почти на 70 тысяч рублей. Причем, вещи и деньги своим обидчикам он отдал добровольно.

— Эта история стала уроком для сына. Он уже осознал свою глупость и теперь хочет забыть обо всем, собирается в армию. А я надеюсь наказать обидчиков, — говорит мать Василия Елена Аникина.

В КВАРТИРЕ БЫЛИ ТОЛЬКО ПАРНИ

До Дианы Шурыгиной слово «вписка» знала лишь молодежь. Вместе с девушкой оно попало на Первый канал и ушло в широкие массы. История была громкой. Школьница из Ульяновска пошла на пьяную вечеринку, где ее изнасиловал знакомый парень.

Попасть на вписку, то есть квартирную вечеринку, в миллионном Челябинске проще простого. В соцсетях много тематических групп. А объявления в них заставляют краснеть даже взрослых. По одному из таких приглашений и поехали отдохнуть Василий с другом на окраину Металлургического района.

— Им обещали, что будут девушки. Но в квартире их встретили только парни. Одна пьяная девочка, правда, лежала на диване в отключке. Сын тогда сразу хотел уйти, но его уговорили остаться, — рассказывает Елена.

ВЫТАЩИЛ ИЗ КАРМАНА iPHONE — ВСЕ ПРИСВИСТНУЛИ

Гости сели за стол, выпивали, общались, пялились в телефоны. Василий вытащил из кармана iPhone за 63 тыс. рублей. Все сидевшие за столом даже присвистнули.

Компания постоянно менялась. Кто-нибудь приходил — уходил. Провизии становилось все меньше. Деньги кончились тоже. Со слов парня история разворачивалась так:

— У меня брат при бабках. Я сказал ему: ты согласен продать свой iPhone. Он сейчас привезет нам 12 тысяч. Подтверди ему, что продаешь телефон. Иначе всем нам хана. Брат — известный боксер. Он нас здесь закатает, — подсел к Василию парень Мамука.

Так и сделали. Выбора у Василия не было.

Но спектакль затянулся. Мамука вышел на улицу с телефоном. Позже кто-то вернулся на вписку с пакетом выпивки и продуктов. Сам Мамука пропал. Василий слал ему СМС: где iPhone? А в ответ летели отписки: задержался, подъеду, уже иду... Наконец, Мамука «признался», что зашел в гости на съемную квартиру к другу. Там была драка, сломали мебель. И хозяин забрал телефон, требует с квартирантов пять тысяч.

Чтобы выкупить аппарат, Василий перевел парню еще 5 тысяч рублей. Тогда Мамука перестал выходить на связь и через мобильное приложение снял с карты Васи еще несколько тысяч.

— Сына не было дома три дня. Мы его потеряли, объявили в розыск. А он все это время пытался вернуть свой iPone. Ничего не получилось, — рассказывает Елена.

ХОЗЯИН КВАРТИРЫ ПРИЗНАЛСЯ В СГОВОРЕ

Мать заставила парня обратиться в полицию. По горячим следам задержали хозяина квартиры, где проходила вписка. Он признался: был сговор, Василия обманули осознанно.

— Сейчас по делу проходит один Мамука. А я хотела бы наказать и хозяина той квартиры, и брата-боксера, — замечает Елена.

Есть претензии и к полиции. Елена с сыном нашли iPhon в ломбарде неподалеку от места вписки. Телефон узнали по приметной царапине на чехле. И сразу же обратились в полицию, правда, там пришлось долго уговаривать, чтобы сходили за телефоном. Когда все трое вернулись в ломбард, с продажи телефон, якобы, сняли.

— Нам показали липовый документ о продаже. Причем, сотрудники так торопились, что проставили там неверную дату. По документам, телефон сдали в скупку сразу после пропажи — 18 мая 2020 года. А продали за 40 тысяч рублей в день нашего обращения 2 августа 2019-го года, — показывает ксерокопии документов Елена.

Позже в полиции предположили, что мать и сын спугнули ломбарда. Они сказали девушке-оператору: телефон краденный. И она тут же убрала iPone c витрины. Полиция могла изъять аппарат, и скупщики потеряли бы деньги. В похожих случаях лучше молча выходить на улицы и вызывать на место наряд. Если пропавшая вещь находится в розыске, полицейские просто изымут ее из ломбарда.

А пока дело расследуют без основного вещдока.

— В отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве. Подозреваемый установлен. Расследование находится на завершающей стадии, скоро дело передадут в суд, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Организатору хитрой сделки грозит пять лет заключения.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

ВПИСКА — ЭТО НОРМА, НО АЛКОГОЛЬ ПРОВОЦИРУЕТ НА КРИМИНАЛ

Психолог Жанна КУЛЬКОВА:

— Вписка не является отклонением от нормы. Это одна из форм взросления, нормальной социализации подростков и молодежи. Это своеобразные испытания, школа жизни. Многие люди сами их ищут, а кто-то и создает, вовлекает в них окружающих. Большинство таких посиделок, вечеринок проходят мирно. Люди находят там друг друга по симпатиям, по интересам. Случаи жестокости, насилия единичны.

Алкоголь на вписках используют как легализованное психоактивное вещество, которое позволяет снизить барьер для установления общения, снять психоэмоциональное напряжение. Алкоголь часто становится провоцирующим фактором для противоправного поведения. Он увеличивает риски и снижает позитивный фон встреч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru