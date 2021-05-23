Тарас Шевченко как будто отвернул голову от происходящего Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Если до отпуска далеко, всегда есть места, для осмотра которых достаточно 1-2 дней, а сама дорога занимает несколько часов. Одно из нетривиальных направлений для тура выходного дня Орск.

«Что там смотреть?» — обязательно скажет вам друг, в свое время переехавший из Оренбуржья. Но город тем и интересен, что для путешествия в прошлое машина времени не нужна. Орск сочетает в себе купеческий Старый город с социалистическим Новым городом. И все это будто только начинает просыпаться после комы 90-х, когда на фасадах домов, над вывесками «вырви глаз», начинают появляться граффити.

Памятник Пушкину стал объектов «творчества» для вандалов Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Один из символов Орска - бабушки, продающие так называемые старогородские пирожки – увековечили в бронзе Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Колесо обозрения «как в детстве»... Фото: Эдуард ФАДЮШИН

...и вид с него «как в Челябинске» Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На хрущевках появилось много граффити. Ждем, когда же появится дизайн-код Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Уличные рынки — еще один «привет из 90-х» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Есть и милые места Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Пару лет назад Орск прогремел на всю страну благодаря супермаркету «Магнит», открытом в местном Доме культуры. Причем, находится он ни где-нибудь на окраине, а венчает главный проспект города, носящий имя вождя мирового пролетариата — Ленина. Сами местные жители говорят, что долгое время здание пустовало, а коммерсанты привели его в порядок. «Как рука поднялась» или «лучше, чем ничего» — спорить можно до хрипоты.

Бывший Дворец культуры машиностроителей стал торговым центром Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Заглянем туда?

А так выглядит супермаркет внутри Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Возможно, магазину в бывшем ДК просто нужно особое оформление Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Перед ним, как будто отвернув голову от происходящего, восседает Тарас Шевченко, высланный в Оренбуржье за участие в тайной организации. Известного украинского поэта и художника в Орске любят, хотя сам он не особо восторгался им, говоря: «Местоположение грустное, однообразное, тощие речки Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная Киргизская степь».

Тарас Шевченко как будто отвернул голову от происходящего Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Кстати, «Магнит» оказался не единственной наглой сетью.

А как вам такое? Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Одно из мест притяжения в Орске — Театр драмы имени Пушкина. Перед ним — сделанный по последней моде «сухой фонтан». А какой постсовесткий город без Центрального парка культуры и отдыха? Здесь самое интересное место — старое колесо обозрения, с которого видно весь город и промзону за ним.

Река Урал — третья по протяженности рука в Европе(после Волги и Дуная Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Новый и Старый город разделяет река Урал — третья по протяженности река в Европе (после Волги и Дуная). Дух начала прошлого века передают сохранившиеся купеческие дома. Но, как и во многих городах, до нас дошли только стены.

Посмотреть большинство объектов культурного наследия можно только снаружи. Так, в особняке купца Аксенова находится отдел дознания полиции. Расположенный рядом жилой дом купца Маца — некогда владельца пивзавода, лимонадного цеха и даже городской электростанции — вовсе отдан в частные руки. Как вариант, можно побывать в музее Тараса Шевченко, рассказывающем о его жизни в ссылке.

Дом купца Маца отдали в частные руки Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Бывший купеческий дом заняли полицейские. Вокруг все заросло Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Музей Тараса Шевченко оказался закрыт в воскресенье Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Над Старым городом возвышается Храм Преображения Господня, обнесенный забором будто крепость. Его заложили в 1894 году как памятник посещения Орска цесаревичем Николаем Александровичем, впоследствии ставшем последним российским императором.

Храм Преображения Господня заложили после визита цесаревича Николая Александровича Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Связывает районы трамвай. На радость урбанистов Орск — один из немногих провинциальных городов, где жив электротранспорт. Кстати, при населении в 200 тыс. человек Орск входит в десятку крупнейших по площади городов России, занимая седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Уфы и Тюмени. При этом областной центр Оренбург — на 53 месте.

Каталических храм — кусочек Европы в Орске Фото: Эдуард ФАДЮШИН

КАК ДОБРАТЬСЯ?

— на поезде (от 754 рублей),

— на личном авто (593 км. пути обойдется около 2 040 рублей, при расчете 8 л. бензина на 100 км).

Ветрогенераторы на окраине Орска как бы символизируют, что городу нужен ветер перемен Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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