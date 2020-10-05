Принято считать, что работа с детьми очень энергозатратна, и после нее у педагогов практически ни на что не остается сил. Но герои этого материала — воспитатель Ольга Буданова и учитель математики Екатерина Бирюкова — рушат этот стереотип. В свободное от занятий время хрупкие молодые женщины прочесывают леса в поисках заблудившихся людей. Их истории — в материале КП-Челябинск.ВОСПИТАТЕЛЬ С «ВОЛШЕБНЫМ» ЧЕМОДАНЧИКОМОльга Буданова работает воспитателем в детском саду №375 в Ленинском районе Челябинска. Днем она читает малышам сказки и проводит развивающие занятия, а вечером помогает людям найти потерявшихся близких. В отряд мама двоих детей пришла совсем недавно — примерно месяц назад, но уже находила по лесу не один километр в поисках заблудившихся людей. На счету Ольги — семь активных поисков.Появившимся в шкафу берцам и одежде цвета хаки с оранжевой жилеткой в царстве платьев и туфель безумно рад 11-летний сын Ольги. Особый интерес у него вызывает чемоданчик с поисковым оборудованием. Еще бы! В нем — рации, навигаторы, компасы, зарядные устройства, ориентировки и карты. Сын всегда активно помогает маме собраться на поиски. Вместе с «аварийными» сумками загружает в машину самовар. В холодном лесу кружка с горячим чаем — это возможность передохнуть, согреться и набраться сил. Хотя, порой, и на это совсем нет времени.— Дочь, когда провожает, всегда с такими лисьими глазками говорит: «Мамочка, только побыстрее найдите», — говорит Ольга. — То ли она действительно переживает за человека, то ли хочет, чтобы мама скорее вернулась домой. Конечно, родители очень переживают: «Куда? Там же ночь, лес, дождь». Но я свой выбор сделала. И они, думаю, его приняли.Поиски заблудившихся людей могут затянуться до утра. Ольга вспоминает, как группа ходила в кромешной тьме по непроходимым лесам Курганской области в поисках бабушки. Надрывая голос, работали на отклик почти всю ночь. Говорит, что очень тяжело осознавать беззащитность человека, оказавшегося в одиночестве в таких условиях. Волонтеры, к сожалению, не Боги, и поиски не всегда приносят желаемые результаты.Каждую историю, судьбу педагог принимает близко к сердцу и пропускает через себя. Поэтому, когда в практике появились первые «Найден. Погиб», очень переживала.— Изначально, когда пришла в отряд, говорила, что я очень мнительная, впечатлительная и ко всему прочему трус. Ходить по лесу я не планировала совсем. Поэтому выучилась на инфорга (информационного организатора поисков). Но позже, меня убедили, что поиск-это не страшно. Страшно быть безразличным к чужой судьбе, — добавляет воспитатель. — В отряде знают, что меня надо ставить с тем, кто действительно понимает, что предпринять в той или иной ситуации, потому что сама, скорее всего, я могу растеряться.Но эти опасения воспитателя не останавливают. Каждый раз, когда приходят заявки, она надеется, что поиски завершаться благополучно. Такой положительный опыт у Ольги тоже есть. Самые яркие впечатления она испытала, когда нашли потерявшегося 93-летнего дедушку. Говорит, что эмоции не отпускали очень долго.— Такие известия придают силы двигаться дальше и помогают понять, что все не зря, — добавляет Ольга.ДНЕМ — МАТЕМАТИКА, ВЕЧЕРОМ — ПОИСК ЛЮДЕЙЭто чувство, когда беспомощный человек спустя какое-то время находится невредимым, хорошо знакомо и учителю математики челябинской школы №155 27-летней Екатерине Бирюковой. Она долгое время была добровольцем, и только полгода назад стала заниматься активными поисками. В сентябре ей удалось лично отыскать пропавшего пятиклассника. Он потерялся в городе.— 11-летний мальчик больше суток провел на улице, и так получилось, что нашла его именно я, — вспоминает Екатерина. — В этот момент внутри испытывала внутреннее ликование и при этом мандраж. Важно было не отпугнуть ребенка, и здесь мне педагогический опыт помог. Сначала не шел на контакт, был напуган, но в итоге мы нашли общий язык. Вместе с ним ждала, когда приедет мама — это был очень трогательный момент.На уроках математики Екатерина (кстати, классный руководитель восьмого класса) учит детей решать уравнения. Все беседы — только в рамках классного часа. Говорит, что ученики проявляют интерес, но даже не догадываются, что их учитель — поисковик «ЛизаАлерт».— Я им, да и коллегам, об этом не говорю, — делится Екатерина Бирюкова. — Знают на работе только самые близкие, и поддерживают меня. Все родственники сначала отговаривали: «Зачем оно тебе надо?» Сказала, что хочу. Видимо, помогать людям — мой путь.Сил у учителя хватает на все. Главное — правильно расставлять приоритеты и грамотно планировать время. С этим у Екатерины все в полном порядке. Если пропадет ребенок, никакие проверки тетрадей ее не остановят — выйдет на поиски, а для бумажной работы найдет другое время.В поисковый отряд педагог пришла не просто так. Пять лет назад пропала ее одноклассница с мужем. Тогда поискового отряда в Челябинской области еще не было, несколько суток пару искали волонтеры из екатеринбургского «ЛизаАлерт» и других организаций, и, увы, нашли погибшими.— После этого я и начала участвовать в поисках сначала как доброволец, а потом уже с отрядом, — говорит Екатерина Бирюкова. — Люди пропадают ежедневно. Сейчас сезон, когда ходят в лес за ягодами и грибами, поэтому у меня много лесных поисков. Весной было много городских.Больше всего в душу педагога запал поиск бабушки в Каштакском бору. Ее не могут найти там уже два месяца. Екатерина говорит, что это очень тяжело — человек как сквозь землю провалился.— До сих пор переживаю. Когда ты ищешь, а человек находится в лесу, психологически это очень тяжело. Постоянно переживаешь, думаешь: «Куда делся? Где его еще можно поискать?» — признается педагог.Работа у поисковиков добровольная. Они выходят тогда, когда есть для этого время. В городе опрашивают людей, которые, благо, откликаются на просьбы о помощи. Присматриваются к фотографии на ориентировке, вспоминают, видели его или нет.— Не могут сказать, что люди черствые и равнодушные к чужой беде. Это не так, — продолжает Екатерина. — Очень часто бывает, что звонят на горячую линию или инфоргам поиска и говорят, что видели человека с ориентировки в социальной сети. И это помогает найти человека.КСТАТИУ добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» круглосуточно работает горячая линия. Операторы принимают звонки со всей России по телефону 8 (800) 700-54-52. Звонок бесплатный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравь учителя: в Челябинске запустили виртуальную открытку (отправить поздравление).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru