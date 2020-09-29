ЧМЗАП: в центре — человек труда

Уникальный восьмиосный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99908-010

Для многих челябинцев День машиностроителя, который отмечался в минувшие выходные, стал профессиональным праздником. Поздравления, заслуженные награды, подведение итогов, новые планы.… Этот день отметили и на Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов (ЧМЗАП) — предприятии, которое по праву входит в число ведущих и крупнейших отраслевых производств России.

В цехах завода ЧМЗАП идет производство современной востребованной техники

НОВЫЙ УРОВЕНЬ И «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Это праздник сотен заводчан, людей труда, благодаря которым сегодня производят уникальную технику с маркой ЧМЗАП. Это каждодневная кропотливая работа профессионалов своего дела. В каждом цехе, на каждом участке. Стабильная работа завода сегодня в большей степени заслуга специалистов предприятия. Не случайно во время недавней рабочей поездки в Ивановскую область Президент России Владимир Путин отметил, что человек труда стоит в центре процветания любого государства и общества.

Да, экономические кризисы не обошли стороной, пожалуй, ни одно российское предприятие. Взять общемировой — 2008 года. Или, к примеру, валютный кризис конца 2014-го, который существенно отразился на объемах производства ЧМЗАП, на снижении оборотных средств завода. Последствия этого долго давали о себе знать. Но уже с 2016 года «Уралавтоприцеп» начал выпуск новых линеек техники различного назначения, осей, агрегатов. Техники фактически нового поколения, с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам. «Перезагрузка» предприятия означала и означает стабильность работы. Вклад в это общее дело внес весь коллектив завода. Именно благодаря слаженной работе заводчан удалось преодолеть невзгоды, экономические неурядицы, кризисы и достойно продолжать историю легендарного отечественного предприятия. Предлагать на рынке новую, еще более совершенную, конкурентную, востребованную продукцию во всех уголках России, включая территории Крайнего Севера — для нужд военно-промышленного комплекса, предприятий народного хозяйства.

От конструкторского бюро до изготовления деталей на станках с ЧПУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Стабильная заработная плата, ее индексация, социальные льготы и гарантии, корпоративные мероприятия — все это гарантировано и коллективным договором, и политикой социальной ответственности. Да, были кризисные времена. Но это только закалило коллектив. Позволило увидеть, поставить новые современные цели, задачи и успешно реализовать их. Более того — наметить новые перспективы развития.

Руководители предприятия подчеркивают: ответственность и профессионализм — два основных принципа корпоративной политики ЧМЗАП. Человек труда всегда был и будет стоять во главе всего производственного процесса, а социальная ответственность работодателя, безусловно, только еще больше мотивирует сотрудников. Социальная политика — одна из главных составляющих механизма работы всего предприятия.

Да, были кризисы, от которых страдал не только завод, но и практически все предприятия отрасли, других сфер экономики. Но это все осталось в прошлом. Результаты работы завода в последние годы — это одно из главных гарантий сохранения стабильности. Кстати, достижения ЧМЗАП в свое время были оценены и по показателям социально-экономического рейтинга. Заводу присвоили статус «Социально ответственное предприятие РФ».

Отметим, что в пик пандемии коронавируса ПАО «Уралавтоприцеп» был включен в список системообразующих предприятий Челябинской области. Предприятие продолжает работу в условиях соблюдения предписанных норм и правил. Это позволяет не только сохранить объемы производства, но и увеличивать их.

ЧЕСТНО И УВАЖИТЕЛЬНО

В дирекции по персоналу ПАО «Уралавтоприцеп» рассказали, что сегодня предприятие заинтересовано в квалифицированных кадрах. Наш успех — в успешных, квалифицированных людях. Каждый работник ПАО «Уралавтоприцеп» уверен в выплате своевременной заработной платы, также он знает, как может повлиять на ее рост и от чего он зависит. ПАО «Уралавтоприцеп» строит отношения с сотрудниками на основе взаимной ответственности, уважения к личности сотрудника, объективной оценки. При этом ожидает от сотрудников профессионального развития, совершенствования качества выполненных работ, следования ценностям завода.

«Дни без турникетов», активное участие в ярмарках вакансий центров занятости. Завод заинтересован в привлечении молодых специалистов. Так, к примеру, учащиеся колледжей, техникумов имеют возможность проходить производственную практику на площадках завода и в дальнейшем трудоустраиваться на предприятие. Кроме того, молодым сотрудникам, которые только устраиваются на завод, из специального фонда в течение трех месяцев выплачивается стабильный и достойный оклад. Это одна из социальных программ завода.

Если работники пенсионного возраста желают остаться работать на предприятии, этому никто не препятствует. Более того, ветеранов завода нередко привлекают в качестве экспертов для оценки тех или иных результатов работы. На заводе всегда приветствуют такое сотрудничество.

Для детей сотрудников завода всегда организуются различные мероприятия, призванные заинтересовать детишек и их родителей, проводятся веселые творческие конкурсы с определением и награждением победителей. Создано даже сообщество — группа ВКонтакте под названием «ЧМЗАПИКИ». Во время каникул и летнего отдыха, накануне учебного года завод, в рамках реализации социальных программ проводят целый комплекс мероприятий, в том числе призванных организовать досуг детей и родителей. Одна из акций недавно была посвящена 75-летию Великой Победы (конкурсы на лучшие стихи, рисунки).

Техника с маркой ЧМЗАП на международном форуме «Армия-2020»

ПАО «Уралавтоприцеп» — МЫ достигаем целей ВМЕСТЕ и ценим вклад каждого. Мы каждый день делаем свою работу лучше и каждый день становимся лучше сами.

Стань частью команды ЧМЗАП!

Информацию о предприятии можно получить на сайте.

Отдел персонала ПАО «Уралавтоприцеп»: 8-919-123-66-30, 8-912-310-27-78, e-mail: kadry.cmzap@mail.ru.

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www.cmzap.ru

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КСТАТИ

По итогам 2019 года ПАО «Уралавтоприцеп» вошел в ТОП-3 российских компаний по производству прицепов и полуприцепов и в ТОП-10 игроков российского рынка производителей специализированной и прицепной, в том числе тяжеловозной, техники. Эти результаты были отмечены и на недавнем международном военно-техническом форуме «Армия-2020».