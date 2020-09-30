В Челябинске ограничат движение на Свердловском проспекте

Ограничения начнут действовать с 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с ремонтом рельсов на пересечении проспектов Свердловский и Победы с 1 октября ограничат движение. Теперь с проспекта Победы нельзя будет повернуть налево, в сторону улицы Калинина.

— «Челябинский городской электрический транспорт» проведет работы в два этапа, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Работы продлятся с 1 по 14 октября.

Что касается троллейбусов и трамваев, то свои маршруты они не изменят, а лишь будут ездить по другому графику — с 05:00 до 22:00. А вот маршрутки и автобусы выберут новый путь: при движении в сторону Теплотехнического института они будут ехать по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, а затем по проспекту Победы. При движении в сторону Комсомольского проспекта их маршрут не изменится. Эти изменения коснутся автобусов № 12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91.

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