Поймали с поличным: в Челябинской области задержали торговцев золотыми слитками и покупателя

Нелегальную сделку выявили накануне Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

В Челябинской области задержали торговцев нелегальным золотом. С собой у продавцов была огромная партия золотых лент и слитков, напоминающих конфетные трюфели. Не повезло и покупателю. Он остался без денег и богатства.

Мужчин задержали с поличным во время сделки. С собой они привезли более четырех килограммов золота. За него клиент был готов заплатить 4,7 млн рублей. Сделку проводили в обход закона, без уведомления и соблюдения правил, касающихся оборота драгметаллов.

Как сообщили в СК, слитки задержанные делали самостоятельно, кустарным способом. Сейчас, выясняться, где именно они брали золото.

Сумма сделки составила почти пять миллионов Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

— Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Челябинской области и жителя Башкирии по ч.ч. 4,5 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Мужчины делали слитки своими руками Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

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