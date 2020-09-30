Погода в Челябинске в октябре 2020: туманы сменятся снегом

В Челябинске первый снег ждут уже в октябре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нынешним утром Челябинск погрузился в туман. Для октября это обычное дело. Ночи нынче холодные, а днем тепло: холодный воздух спускается на еще не остывшую землю — и над землей разливается молоко. Так что этот туман не последний. Смотрим, какой будет погода в Челябинске в октябре 2020.

Синоптики обещают, что большая разница температур сохранится до конца этой недели. Днем в Челябинске будет до +16…+18 градусов, ночью всего +3...+6 градусов. В субботу, 3 октября, намечается дождь. А с воскресенье, 4 октября, резко похолодает до +8 градусов днем и до -2...-3 ночью.

А к концу октября дневные температуры опустятся до +5...+6 градусов.

Впрочем, это еще не предел. Как-то в Челябинске в октябре столбик термометра опустился до -25 градусов. Но этот случай был единичным.

Первые снежинки в городе полетят именно в октябре. В октябре даже может установиться снежный покров, но пока еще временный.

И уже к концу месяца в областном центре возможны первые метели, отложение мокрого снега на ветках и проводах, гололед.

В октябре также можно увидеть октябрьскую грозу. Правда, это случается крайне редко.

В течение 20-25 дней октября над Челябинском светит солнце. В сочетании с желто-красным окрасом деревьев это и делает дни золотыми.

Такой будет погода в Челябинске в октябре 2020.

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