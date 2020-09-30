Как пандемия помогла развитию электронных сервисов в Челябинской области

Коронавирусная эпидемия открыла новые формы работы. Удаленка - это не вынужденная замена привычного, а альтернатива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» стал министр информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов.

— В чем заключается деятельность вашего министерства?

— Мы создаем и внедряем цифровые технологии, чтобы сделать жизнь жителей Челябинской области комфортнее и помогаем освободить им время, необходимое для получения услуг, контакты с властью, для общения с близкими и друзьями.

— Поскольку мы все живем сейчас в цифровом мире, многие знают, что один из его аспектов — цифровая экономика. Сколько у нас в области населенных пунктов не имеют подключения к интернету и в рамках какого проекты вы ведете работу по приходу интернета в глубинку?

— Нацпроект «Цифровая экономика» содержит в себе несколько региональных программ. Одна из них — «Цифровая инфраструктура». У нас 90 % региона, где проживает 97 % жителей области, покрыто сетями сотовой связи. Тем самым, есть возможность доступа к сети интернет. Конечно, технологии разные: в крупных городах — 4G и 4G+. В глубинке — 2G. И три процента жителей Челябинской области, около 100 тыс. человек, живут без мобильной связи. Ест ь стандартные критерии определения качества связи — так называемый широкополосный интернет. Как бы смешно ни звучало это из моих уст, но широкополосным признается интернет на скорости более 1 Мбита в секунду. Если у вас есть 1 Мбит в секунду, вы пользуетесь широкополосным интернетом. Так вот, в Челябинской области такого не имеют чуть более 150 тыс. человек. Или около 4 % от общего числа жителей. Полностью отсутствует связь — мобильная, стационарная телефонная — в 268 малых населенных пунктах. В них проживает 27,5 тыс. человек. Исключение — таксофоны, которые мы устанавливаем в глухих уголках.

Гость радио КП - министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов. Фото: Василий ВОРОНИН

ЧЕМ МЕШАЮТ ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

— Практически все населенные пункты, интересные операторам связи с экономической точки зрения, все подключены. И без дополнительного стимулирования со стороны государства — будь то федеральные или региональные программы — развитие сетей связи невозможно. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, поддержке правительства и операторам связи мы шаг за шагом закрываем «белые пятна» на карте региона, который имеет замечательный рельеф. У нас много хвойных лесов, которые я как гражданин и житель Челябинской области и патриот родного края считаю великим богатством. Но как отвечающий за цифровое развитие экономики региона скажу, что лесные массивы и гористый рельеф препятствуют распространению сигнала сотовой связи.

Леса и причудливый ландшафт Челябинской области - помеха для развития цифровой среды. Фото: пресс-служба национального парка "Таганай".

ВЫШКА КАК ПРОРЫВ

— Бюджет выделяет субсидию на поддержку операторов сотовой связи, чтобы они заходили в отдаленные населенные пункты.

— Есть федеральные проекты и федеральное финансирование. У нас работает проект «Информационная инфраструктура»: до конца 2021 года к широкополосному интернету мы подключим более тысячи социальных объектов. Более половины объектов — школы и ФАПы, и туда придет интернет. В городах его скорость составит 100 Мбит в секунду. В селах — 50 Мбит в секунду. В ФАПы — не менее 10 Мбит в секунду. Этих скоростей достаточно для проведения образовательных процессов, медицинских консультаций и организации лечебного процесса. Также в рамках проекта подключаются местные администрации, объекты Росгвардии, пожарные части и объекты МЧС. В 2020 году мы планируем подключить 336 объектов, из них 200 уже находятся в финальной стадии.

Деревенский интернет помогает детям в учебе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть еще один федеральный проект, он заканчивается в 2020 году — «Устранение цифрового неравенства». 258 объектов в этом году будут подключены. Речь идет об установке в малом населенном пункте вышки с точкой доступа Wi-Fi. Подключение к ней и потребление трафика для селян абсолютно бесплатно. Мы подключили 258 населенных пунктов, и получаем обратную связь от жителей о том, как это здорово. Некоторые главы делают вокруг вышки навес, там собираются ребятишки, тусят.

ПОДДЕРЖКА ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

— С 2018 г мы реализуем меры региональной поддержки операторов связи. Ежегодная субсидия — 15 млн руб. Возмещаются затраты на строительство объектов связи в размере 50 %, и заявки можно было подавать раз в год. Этим возмещением сначала могли воспользоваться только компании сотовой связи, а с прошлого года, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, мы увеличили процент возмещения до 90 %. Заявку операторам теперь можно подавать два раза в год. Кроме того, расширен круг тех, кто может воспользоваться правом на возмещение. В том числе, это касается фиксированных операторов. За три года мы подключили 41 малый населенный пункт из списка 760 малых деревень и поселков, которые вошли в приложение постановления федерального правительства. Операторы считают эту меру поддержки эффективной.

— С какими трудностями приходится сталкиваться региональным властям в реализации проектов? Наш народ любит страшилки: одно время было можно кричать про «губительное влияние на здоровье 5G». Вероятно, вам приходится и разъяснительной работой заниматься?

— Это действительно серьезная проблема. На мой взгляд, она связана с тем, что те, кто говорит о каком -то вреде, плохо учили физику в школе. И не знают, что при распространении ультракоротких волн в воздушной среде напряженность поля падает прямо пропорционально расстоянию от объекта излучения. Не может вышка, установленная на крыше высотного здания, чего-то там излучать, облучать. К сожалению, в Челябинской области объектов 5G пока нет. Я как министр информационных технологий выступаю за развитие инноваций. Например, с использованием технологии 5G фильм «Аватар», который «весит» около 30 гигабайт, можно скачать за минуту. И давайте подумаем, сколько времени нужно скачать его в 4G — десятки минут. Но не в скорости суть, а в технологии. Мы совместно с администрацией Челябинска и других муниципалитетов мы работаем в соответствии с медиапланом. У нас есть разъяснительные материалы, в которых мы разъясняем, что вышка сотовой связи менее опасна, чем микроволновая печь.

ПРОАКТИВНЫЕ СУПЕРСЕРВИСЫ — ЧТО ЭТО?

— Самоизоляция из-за пандемии ковида в регионе длилась пять месяцев. Все перетекло в Интернет: работа, учеба. Как подстегнула необычная ситуация развитие цифровой связи?

— Были использованы существующие инструменты — видеосервисы, дистанционное общение, дистанционные совещания. Пандемия выступила спусковым крючком для того, чтобы люди поняли, что часть повседневной деятельности можно перенести в онлайн. Можно не ездить никуда, а провести совещание, пообщаться, совершить дистанционно сделки, получить государственные услуги, например, в части выплат на детей в интернете.

Все больше южноуральцев походу в МФЦ за справками и документами предпочитают электронные сервисы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы тоже не стоим на месте. У нас есть региональный портал госуслуг, на котором представлены более 200 услуг, и на нем зарегистрировано более 3 млн южноуральцев. Мы в Топ-10 субъектов РФ по потреблению государственных услуг в электронном виде. И это говорит о том, что граждане «голосуют ногами», переходя в электронный формат получения услуг.

— Проект «Цифровое государственное управление» для органов власти чем стал хорош?

— Все сразу поменяться не может, необходима цифровая трансформация. Сейчас мы описываем существующие бизнес-процессы, чтобы иметь возможность их оптимизировать с учетом новых реалий. Наша задача и цель — сделать услугу полностью электронной, чтобы даже за результатом ее не нужно было ходить. И такие примеры есть: Росреестр, например. Мы знаем, что там реализована реестровая модель, когда можно заказать и бумажную выписку о регистрации имущества. А можно получить документы в электронном виде. Вместе с министерством цифрового развития РФ мы развиваем суперсервисы, когда услуга оказывается проактивно, когда услуга оказывается раньше, чем клиент о ней подумал.

Например, встает на учет по беременности в женской консультации будущая мамочка. И от системы минздрава поступает информация о скором радостном событии — рождении ребенка. И уже подготовлено заявление на получение свидетельства о рождении — в электронном виде; о получении СНИЛС, о получении выплат. Получателю услуги остается, воспользовавшись подтвержденной учетной записи в системе ЕСИА, нажать кнопочку и подтвердить решение о получении тех или иных услуг.

НУЛЕВОЙ СРЕЗ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

— Есть ли курсы своеобразного повышения квалификации для сотрудников министерств и ведомств с учетом быстро меняющихся «цифровых» реалий»? Ведь кто-то все схватывает на лету, а кто-то приходит к результату медленными темпами.

— Важный вопрос. Наш серьезный проект — отказ от бумажного документооборота. Мы планируем с 1 января 2021 г внутри правительства уйти полностью в электронный документооборот. Второй важнейший аспект — обучение. Действительно, есть разный возраст, разный уровень базовых знаний. В рамках цифровой трансформации будет проведено тестирование для определения базового уровня. Будут выданы рекомендации по повышению уровня, чтобы соответствовать задачам.

— Губернатор и его команда активно используют в работе для проведения совещаний режим видеоконференцсвязи. Как реагируют на новшества руководители в глубинке? Умеют ли выходить чиновники в режим онлайн?

— Мы неслучайно находимся в ТОП-10 по цифровизации. С 2015 года проводим муниципальные комиссии в режиме ВКС. И у нас есть серьезная культура делового общения в цифровых сервисах. Сейчас, чтобы провести областное совещание, губернатору не нужно обучать глав муниципальных образований работе онлайн.