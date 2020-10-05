«Это частная земля»: жителей поселка Западный под Челябинском оставляют без садиков и школы

После реконструкции мест в саду станет больше. Фото: читатель КП.

Родители дошколят, посещающих садик в микрорайоне «Залесье», что находится в поселке Западный под Челябинском, бьют тревогу. Оба здания детского заведения вот-вот закроют на реконструкцию. На улице остаются четыре сотни детей. Чиновники предлагают перевести их в дошкольные заведения соседних поселков, но у родителей нет возможности ездить за 30 километров от дома.

— Нам предложили пару детских садов в небольших деревнях на расстоянии свыше 30 километров, куда не ходит общественный транспорт из нашего микрорайона. Фактически нас поставили перед фактом, что одному из родителей нужно уволиться и сидеть дома с ребенком, — рассказала редакции одна их мам.

Как оказалось, опасения мам и пап не беспочвенны. Чтобы расширить возможности детского сада № 50, который состоит из двух одинаковых корпусов, здесь собираются провести масштабную реконструкцию.

В каждом корпусе есть бассейн с подсобными помещениями, которые не используют. Эти подсобки решили переделать группы. А во время ремонта придется полностью отключать оба здания от воды, света, и отопления.

— Сначала мы, на самом деле, хотели закрыть сады на весь период реконструкции. Но потом поняли, что это слишком болезненно. Большинство родителей не смогут возить детей в другие поселки. Поэтому решено, что садик закроют всего на несколько дней, когда будут отключены коммуникации. Потом дети снова вернутся в родные группы, а ремонт будет идти параллельно, — рассказали КП-Челябинск в управлении образования Сосновского района.

Сначала садик хотели закрыть на несколько недель.

Садик закроют примерно в конце октября, в начале ноября, а уже к концу года откроются новые группы. Они смогут принять дополнительно 40 дошкольников, в том числе ребятишек младше трех лет.

— В поселке Западный острый дефицит мест в детсадах. В свое время застройщик обещал новоселам детские сады и школу, но той же школы в Западном нет. А строить государственное учреждение на частной земле мы тоже не можем, — говорит пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Однако в 2021 году местные власти готовы выкупить у застройщика два детских сада, если те все же построят. Речь идет о новом здании в поселке «Вишневая горка» на 296 мест и еще одном садике в микрорайоне «Привилегия» на 250 мест.

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