В Челябинске увеличат число скорых за счет бригад из соседних городов

С приходом осени к коронавирусу добавились грипп, ОРВИ, и число вызов скорой выросло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, еще прибавилось. Число вызовов скорой выросло, а соответственно, — и время ожидания бригад: в соцсетях масса жалоб, что приходится подолгу ждать помощи.

В мэрии Челябинска сообщили, что решают проблему. Уже перевели на круглосуточный режим работы «неотложку», раньше она работала по 12 часов.

— Вызовы с поводом «высокая температура, кашель, головная боль» обслуживается именно бригадами неотложной помощи. При необходимости оформляется вызов на перевозку на КТ или госпитализацию. Также, при содействии регионального правительства, будет увеличено число бригад ССМП в Челябинске за счет других территорий области, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Но в городах области люди тоже болеют. Из-за того, что бригады уедут в Челябинск, не придется ли жителям часами и даже днями ждать помощи? Этот вопрос мы задали региональному минздраву. Выяснилось, практика увеличения бригад уже была весной, во время пика коронавируса.

— Бригады направляются в места с огромной нагрузкой только тогда, когда они могут подключиться, помочь коллегам, когда это действительно необходимо. Такие маршруты у нас существуют, они были проработаны, и эффективно показали себя в период пандемии, в начальной ее стадии. Перемаршрутизация будет только в том случае, когда мы понимаем, что в соседнем городе помощь оказывается своевременно, а в Челябинске составляет продолжительное количество времени. Мы не отрываем, и не отдаем кому-то эти бригады. Это все делается совместными усилиями, с понимаем общей ситуации в муниципалитетах, — объяснили в пресс-службе минздрава.

В минздраве уверяют, что бригады из соседних городов поедут в Челябинск, только если в их городе будет спокойно. Отрывать врачей в пик звонков никто не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ПЯТЬ ДНЕЙ ЖДАЛИ СКОРУЮ»

На днях в СМИ прошла информация о пятидневном ожидании врачей скорой. Преподаватель ЮУрГУ Юлия Шумова заявила, что именно столько ждала врачебную бригаду.

Юлия с мужем заподозрили у себя коронавирус 24 сентября. По их словам, они сразу вызвали скорую, но она не приехала. Супруги позвонили знакомому врачу, который сам переболел ковидом. Он увез мужа Юлии на компьютерную томографию, она показала 60 % поражения легких. Пациента госпитализировали, а Юлия, инвалид первой группы по зрению, осталась ждать скорую дома.

Горздрав провел проверку этого инцидента с выводом, что информация не соответствует действительности. В ведомстве объяснили, что первый вызов поступил 26 сентября, и был обслужен службой неотложной помощи через три часа. А затем вызов был передан станции скорой помощи — для перевозки на КТ.

— 28 сентября мать пациента дважды звонила диспетчерам, где ей разъяснялась ситуация в городе, а также то, что вызов зарегистрирован, и будет обслужен первой освободившейся бригадой. В 23:33 мать пациента снова перезвонила и попросила снять заявку, т.к. больного отвезли на КТ самостоятельно, — объяснили в мэрии. — Поскольку диспетчеру не было сообщено, что в квартире остался пациент, ожидающий бригаду скорой помощи, 28 сентября в 23:35 заявка на перевозку на КТ с указанного адреса была отменена полностью.

Как сообщают в администрации города, 29 сентября снова поступил вызов с поводом «контакт по коронавирусной инфекции». Пациентку отвезли на КТ. От госпитализации она отказалась.

— Действительно, сейчас, в связи с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, напряженной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, наблюдается значительное увеличение времени ожидания бригад скорой помощи по вызовам 5-7 категории, к которым относится и перевозка на КТ, — отмечают в пресс-службе мэрии. — Но ожидание скорой помощи ни разу не доходило до пяти суток, а на вызовы 1-2 категории бригады по-прежнему прибывают в считанные минуты.

Однако жалобы на ожидание скорой в соцсетях по-прежнему поступают.

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