ЭКОклиника: счастью быть! Задай вопрос гинекологу-репродуктологу

Что требуется для того, чтобы вступить в протокол ЭКО? Как подготовиться к первому визиту к репродуктологу? Есть ли в «Источнике» очередь на ЭКО по ОМС? Можно ли перевести свою квоту в другую клинику? А что делать, если половые клетки или эмбрионы находятся на криоконсервации в другом городе? Каким образом из полученных эмбрионов выбирают того, которого переносят в матку будущей маме? Можно ли снизить риск возникновения генетических заболеваний у ребенка при планировании беременности?

У тех, кто столкнулся с проблемами зачатия и вынашивания, кто задумался об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, возникает масса вопросов —от организационных до медицинских. Их вы можете задать Ольге Юрьевне Новоселовой, врачу-репродуктологу высшей категории клиники ЭКО «Источник».

Ольга Юрьевна — опытный и отзывчивый врач с опытом работы с 1999 года. Специализируется на лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Записаться на приме к специалистам клиники «Источник» можно по телефону: (351) 77-8888-7.

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