«Донашиваем» за Москвой: общественному транспорту придали южноуральский стиль

Миассу троллейбусы подарила Москва. Фото: администрация Миасса

Общественному транспорту в городах Челябинской области давно требуется масштабное обновление. Уставшие ездить на старых автобусах, троллейбусах и трамваях (нужное подчеркнуть) пассажиры всегда с интересом следят за попытками чиновников заменить старые машины и вагоны на новые. Пока в столице Южного Урала обкатку проходит «Богатырь-М» стоимость 76 миллионов, мы решили присмотреться к опыту Миасса и Златоуста.

Эти два небольших города в Челябинской области на этой неделе заявили об обновлении общественного транспорта. В Миассе обзавелись десятком низкопольных троллейбусов, а жителей Златоуста решили порадовать современными трамваями. Это будет пять вагонов, которые установят на капитально отремонтированную ходовую часть.

МАШИНЫ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Троллейбусы Миассу подарила Москва. Там решили отказаться от этого вида транспорта, и проработавшие порядка семи лет на линии машины отправили в регионы. Состояние у них хорошее, все десять троллейбусов не позднее 2012 года выпуска. Изготовитель большинства из них — фирма «Тролза».

Раньше троллейбусы колесили по дорогам Москвы. Фото: администрация Миасса

В администрации Миасса говорят, что подарок «Мосгортранса» существенно обновит троллейбусный парк. Еще бы! Всего у города числится 37 машин, половина из которых старше 20 лет. Они возят людей по четырем маршрутам с 1984 года. В среднем пробег троллейбуса составляет более одного миллиона километров.

— Новые троллейбусы выйдут на линию до конца текущего года, — уточнили в мэрии Миасса. — Они будут оформлены в едином стиле после того, как их доставят из Москвы в наш город и пройдут техническое обслуживание.

Теперь они будут радовать жителей Миасса. Фото: администрация Миасса

Кстати, в этом году по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера для Миасса уже покупали два низкопольных троллейбуса. В управлении пассажирских перевозок города намерены и дальше проводить обновление парка в плановом порядке.

БЕЛЫЕ, С ГЕРБАМИ И НАДПИСЬЮ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»

Обновление ждет и общественный транспорт Златоуста. Скоро люди там будут кататься на новых трамваях. Только представьте: окрашенные в белый цвет с широкой красной полосой на борту, нанесенными гербами Челябинской области и города и фирменной надписью «Южный Урал».

— Уже в этом году ООО «Челябтрансервис» поставит три современных комфортных вагона, произведенных в Екатеринбурге — рассказал руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Златоуста Андрей Копорушкин.

Вагоны украсят в фирменном стиле. Фото: администрация Златоуста

Это будут высокопольные вагоны так называемой первой комплектности: наружная обшивка, трехслойные стекла, двустворчатые двери и 32 сиденья. Трамвай ждет капитальная «прокачка». В частности, у ходовой части трамвая заменят колеса, бандажи, оси, тормозные колодки и отремонтируют двигатели.

До конца года будут поставлены еще два вагона других моделей, которые себя хорошо зарекомендовали в других муниципалитетах.

КСТАТИ

В Челябинске сейчас проходит обкатку современный вагон «Богатырь-М». примерно до середины октября он будет колесить по Челябинску. Корреспондент КП-Челябинск протестировал современный вагон. Как это было, читайте в материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru