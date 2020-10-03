В Челябинск нашли кошку с голосом Дарт Вейдера

Кошечку привезли в ветклинику, где ей удалили опухоль

Эту кошечку прозвали Дартом Вейдером за ее сиплый голос. Когда она пытается мяукать, то выходит только тяжелый хрип. Вся причина в опухоли в носу.

Кошечку нашли на улице и принесли на усыпление в клинику «Добрый хвост». Но врачи решили дать ей шанс.

Она молодая и очень ласковая. Ее жизнь может сложиться счастливым финалом. Врачи в этом уверены.

После операции кошечка выглядит пугающе, но скоро все заживет

Дарту Вейдеру провели операцию, удалили опухоль, сейчас кошка идет на поправку и очень надеется, что найдутся добрые руки и для нее.

Если вы решили взять домой кошечку, звоните по телефонам клиники: 8(351)24 22 444, +7 (919) 351 24 44.

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Котенок, который чуть не замерз на улице, теперь согрет заботой и любовью

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