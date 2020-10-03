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В Челябинск нашли кошку с голосом Дарт Вейдера

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта»
Сергей ГРУШАКОВ
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Кошечку привезли в ветклинику, где ей удалили опухоль

Кошечку привезли в ветклинику, где ей удалили опухоль

Эту кошечку прозвали Дартом Вейдером за ее сиплый голос. Когда она пытается мяукать, то выходит только тяжелый хрип. Вся причина в опухоли в носу.

Кошечку нашли на улице и принесли на усыпление в клинику «Добрый хвост». Но врачи решили дать ей шанс.

Она молодая и очень ласковая. Ее жизнь может сложиться счастливым финалом. Врачи в этом уверены.

После операции кошечка выглядит пугающе, но скоро все заживет

После операции кошечка выглядит пугающе, но скоро все заживет

Дарту Вейдеру провели операцию, удалили опухоль, сейчас кошка идет на поправку и очень надеется, что найдутся добрые руки и для нее.

Если вы решили взять домой кошечку, звоните по телефонам клиники: 8(351)24 22 444, +7 (919) 351 24 44.

Неделю назад мы писали про котенка Зефира, который тоже искал добрые руки. Он уже обрел свой дом. Его «мамой» стала девушка Юлия. А у Зефирки теперь не только любящие хозяева, но и новое имя — Каспер.

Котенок, который чуть не замерз на улице, теперь согрет заботой и любовью

Котенок, который чуть не замерз на улице, теперь согрет заботой и любовью

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

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Живой уголокОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯВсероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта»

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