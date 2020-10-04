«У меня 35% поражения легких»: вице-губернатор Челябинской области заразился коронавирусом

Анатолий Векшин. Фото: правительство Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин подхватил коронавирус. У него 35% поражение легких. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

— Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ N 3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения легких и двухсторонняя пневмония, — написал вице-губернатор на своей личной странице в соцсетях.

Векшин также посоветовал не пренебрегать правилами по санитарной безопасности и не забывать об ограничениях из-за пандемии.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у жены вице-губернатора Виктора Мамина Натальи. Она была госпитализирована в больницу. Сам политик ушел на самоизоляцию вместе со своим сыном, который учится во втором классе.

Также из-за новой болезни скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Врачи две недели боролись за его жизнь, но все было безрезультатно. На момент смерти политику было 67 лет.

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