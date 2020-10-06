Как на Красной площади: челябинский парк имени Терешковой превратят в огромный каток

Дорожки зальют и украсят иллюминацией. Фото: пресс-служба мэрии.

Парк имени Терешковой, где в этом году открыли сухой фонтан, удивит горожан и в зимнее время года. Власти планируют превратить его в огромный каток, похожий на те, что заливают в парках Москвы и Санкт-Петербурга.

— Идею создания такого катка озвучили губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова. Воплотить ее в жизнь решило руководство ЧЭМК, — рассказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

В парке появится целая сеть ледовых дорожек. Фото: пресс-служба мэрии.

Сначала власти хотели превратить в каток Алое поле. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как сквер отличается большим перепадом высот. В парке же Терешковой и площадка ровнее, и места для смелых экспериментов достаточно. Помимо льда, здесь будут прокат коньков и раздевалки.

Так выглядит общий план будущего катка. Фото: пресс-служба мэрии.

Уже известно, что готовить каток будет компания «Формула льда», которая создавала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санк-Петербурге.

Каток должны открыть в декабре, а проработает он до марта.

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