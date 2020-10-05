«Перед вами еще 600 вызовов»: житель Магнитогорска не дождался скорой помощи для больной матери

На скорой не хватает ни рук, ни машин. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жители Челябинской области все чаще сталкиваются с невозможностью дождаться скорую помощь. На подстанциях сотни необслуженных вызовов — не хватает ни рук, ни машин.

Накануне вечером у Алексея Миронова из Магнитогорска заболела мама. У 72-летней женщины резко поднялась температура, она перестала различать запахи. Близкие сразу же заподозрили коронавирус. На семейном совете решили вызвать скорую помощь.

— Диспетчер мне заявила: перед вами еще 600 вызовов. Ждите. Может быть, утром подъедем, — возмущается Алексей.

От безысходности мужчина написал гневный пост в местном паблике. Но делу это не помогло. Скорую помощь Алексей так и не дождался. Ему пришлось самостоятельно везти маму в больницу.

— Еле как прошли КТ. Поражение легких 25%. Врач сказал, что нужна госпитализация. На утро мы поехали в больницу снова. С большим скандалом нас все-таки положили, — говорит мужчина.

По его мнению, если бы они приехали на КТ на скорой помощи, то пожилую женщину раньше ы положили в больницу.

Похожую историю рассказала челябинка Наталья:

— В субботу моей маме стало плохо с сердцем, вызвали скорую помощь. Но уже понедельник, а скорая до сих пор не приехала. Держим двери открытыми. Три раза звонили диспетчеру. Там говорят: вызов зарегистрирован. Я пожаловалась в минздрав. Мне и там говорят: «Ждите». Как так? Ведь это не война...

Челябинец Андрей тоже не смог вызвать скорую помощь самостоятельно. Он даже обратился по этому вопросу в МЧС.

— У меня была температура 39 градусов в прошлую пятницу. Я вызвал на дом врача из поликлиники на следующий день. Она посмотрела меня и прописала новый антибиотик. В воскресенье мне стало еще хуже. Я не мог дозвониться до скорой. Пришлось обращаться в МЧС. Мне сказали, что передадут мои данные и вызовут неотложку. Врачи приехали под ночь, когда уже температура немного спала. Они посмотрели меня и сказали, что это пневмония, но в больницу увезти не могут. Попасть в нее, по их словам, можно только через КТ. Сегодня тоже вызвал на дом врача. Она меня посмотрела и прописала новый антибиотик. Сказала лечиться дома и не ехать на КТ, потому что там только со скорой принимают.

То, что проблема с вызовом скорой тотальная, признают власти Челябинской области.

— К сожалению, проблема есть. Заболеваемость идет в рост, поэтому логично, что ожидать скорую приходится дольше. Но мы стараемся решить проблему: усиливаем участковую службу и службу скорой помощи. Сегодня 30 докторов и фельдшеров из числа студентов старших курсов вышли работать на скорую помощь, чтобы поддержать своих старших коллег. Еще 374 студента пришли в поликлиники, они будут ходить по домам, по вызовам. Ситуация напряженная, но никого без медицинской помощи мы не оставляем, — заявила КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ирина Гехт также напомнила, что в регионе развернуто 4,5 тысячи коек для ковидных больных. При заражении коронавирусом сегодня госпитализируют пациентов с 30% и выше поражением легких, беременных, а также людей с тяжелых сопутствующими заболеваниями. Все остальные могут лечиться дома. Причем скоро им будут бесплатном выдавать лекарства.

— Легкие формы коронавируса можно лечить на дому по отработанным эффективным схемам. А сейчас мы готовим постановление о лекарственном обеспечении на дому за счет средств бюджета. Получить лекарства можно будет бесплатно, — пообещала Ирина Гехт.

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