Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 октября 2020: смерть двух врачей и новые поручения от оперштаба

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 октября 2020 г.
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий
С ростом числа заболеваний в регионе вновь начали открывать ковидные отделения

С ростом числа заболеваний в регионе вновь начали открывать ковидные отделения

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заражаемость коронавирусом этой осенью в Челябинской области начала вновь расти. Число зарегистрированных случаев заболевания достигла отметки в 17 тысяч.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 8 октября зарегистрировали 97 новых случаев, четверо заболевших — школьники. Всего 17390 человека заразились COVID-19. При этом выписали из больничных палат 100 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 192 человека. Еще 3 643 южноуральца остаются под наблюдением специалистов.

За минувшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из них ковид был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — женщина, 81 год;

— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 76 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, легочно-сердечная недостаточности — женщина, 66 лет;

— атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь — мужчина, 60 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, сахарный диабет — мужчина, 87 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В среду, 7 октября, на оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер заявил, что у региональной экономики нет возможности уходить на вынужденные каникулы. Потому важно обеспечить соблюдение всех профилактических требований Роспотребнадзора. Речь идет о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и других противовирусных мероприятий.

— Нужно дать алгоритм поведения и провести инструктаж всем представителям профессий, которые постоянно работают с людьми. Это учителя, социальные работники, работники сферы услуг, деятели культуры. Работодатель несет ответственность за их полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, — сказал Текслер.

Губернатор подчеркнул: область не планирует уходить на дистант или объявлять долгосрочные каникулы. При этом, администрация учебного заведения должна разъяснять и контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора в стенах учреждения.

Особое внимание было уделено работе горячей линии минздрава. Сотрудникам поручено давать исчерпывающую информацию по симптомам и мерам профилактики. По этим телефонам люди звонят, как правило, уже в состоянии паники. Многие не могут дозвониться до лечащих врачей и Роспотребнадзора.

Стало известно о том, что с подозрением на коронавирус был госпитализирован главврач челябинского онкоцентра, депутат Заксобрания области Андрей Важенин. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе медучреждения.

— Андрей Владимирович заметил ухудшение самочувствия, характерное для респираторных вирусных заболеваний. Поскольку он входит в группу риска (Важенину 62 года. — Прим. ред.), было принято решение о госпитализации. Результатов последнего теста еще нет, все остальные были отрицательные, — прокомментировала пресс-секретарь Центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

В кабинете и приемной Андрея Важенина провели санобработку, здоровье сотрудников онкоцентра взяли на особый контроль, постоянно измеряют температуру.

Врачи уже больше полугода рискуют собой, спасая жизни больных коронавирусом

Врачи уже больше полугода рискуют собой, спасая жизни больных коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске из-за болезни скончались два медработника — это врач-анестезиолог Олег Рыжков и медбрат клинической медико-санитарной части Валерий Греднев. Предварительной причиной смерти у обоих стал коронавирус.

На момент смерти Олегу Рыжкову было 56 лет. Во второй больнице Магнитогорска он начал работать в 1991 году. Врач долгое время являлся главным помощником заведующего отделением, периодически заменял его во время отсутствия, а также руководил кабинетом экстракорпоральных методов лечения.

Медбрату Валерию Гредневу было 49 лет. Он проработал в медсанчасти 28 лет. Коллеги запомнили его, как внимательного, отзывчивого и преданного своему делу человека.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 8 октября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Челябинской области 2020: последние новости

Рекомендуемые