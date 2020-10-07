С ростом числа заболеваний в регионе вновь начали открывать ковидные отделения Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заражаемость коронавирусом этой осенью в Челябинской области начала вновь расти. Число зарегистрированных случаев заболевания достигла отметки в 17 тысяч.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 8 октября зарегистрировали 97 новых случаев, четверо заболевших — школьники. Всего 17390 человека заразились COVID-19. При этом выписали из больничных палат 100 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 192 человека. Еще 3 643 южноуральца остаются под наблюдением специалистов.

За минувшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из них ковид был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — женщина, 81 год;

— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 76 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, легочно-сердечная недостаточности — женщина, 66 лет;

— атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь — мужчина, 60 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, сахарный диабет — мужчина, 87 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В среду, 7 октября, на оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер заявил, что у региональной экономики нет возможности уходить на вынужденные каникулы. Потому важно обеспечить соблюдение всех профилактических требований Роспотребнадзора. Речь идет о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и других противовирусных мероприятий.

— Нужно дать алгоритм поведения и провести инструктаж всем представителям профессий, которые постоянно работают с людьми. Это учителя, социальные работники, работники сферы услуг, деятели культуры. Работодатель несет ответственность за их полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, — сказал Текслер.

Губернатор подчеркнул: область не планирует уходить на дистант или объявлять долгосрочные каникулы. При этом, администрация учебного заведения должна разъяснять и контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора в стенах учреждения.

Особое внимание было уделено работе горячей линии минздрава. Сотрудникам поручено давать исчерпывающую информацию по симптомам и мерам профилактики. По этим телефонам люди звонят, как правило, уже в состоянии паники. Многие не могут дозвониться до лечащих врачей и Роспотребнадзора.

Стало известно о том, что с подозрением на коронавирус был госпитализирован главврач челябинского онкоцентра, депутат Заксобрания области Андрей Важенин. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе медучреждения.

— Андрей Владимирович заметил ухудшение самочувствия, характерное для респираторных вирусных заболеваний. Поскольку он входит в группу риска (Важенину 62 года. — Прим. ред.), было принято решение о госпитализации. Результатов последнего теста еще нет, все остальные были отрицательные, — прокомментировала пресс-секретарь Центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

В кабинете и приемной Андрея Важенина провели санобработку, здоровье сотрудников онкоцентра взяли на особый контроль, постоянно измеряют температуру.

Врачи уже больше полугода рискуют собой, спасая жизни больных коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске из-за болезни скончались два медработника — это врач-анестезиолог Олег Рыжков и медбрат клинической медико-санитарной части Валерий Греднев. Предварительной причиной смерти у обоих стал коронавирус.

На момент смерти Олегу Рыжкову было 56 лет. Во второй больнице Магнитогорска он начал работать в 1991 году. Врач долгое время являлся главным помощником заведующего отделением, периодически заменял его во время отсутствия, а также руководил кабинетом экстракорпоральных методов лечения.

Медбрату Валерию Гредневу было 49 лет. Он проработал в медсанчасти 28 лет. Коллеги запомнили его, как внимательного, отзывчивого и преданного своему делу человека.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 8 октября 2020 года.

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