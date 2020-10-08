Куда исчезли ртутные градусники из аптек Челябинска

Новые градусники похожи на советские из стекла, но внутри не ртуть, а сплав металлов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читатели «Комсомолки» жалуются на то, что в разгар пандемии не могут найти в аптеках Челябинска обычный градусник с ртутью. Мы узнали, куда исчезли термометры советского образца, а заодно спросили у медиков — хорошо это или плохо.

— Я приболела. Почти неделю держалась температура. Даже на градусник стала грешить. Пошла в аптеку за новым. А ртутных там нет. Фармацевт озадачила: их давно не выпускают. И предложила электронный термометр за 800 рублей. Для градусника это слишком, — рассказывает челябинка Татьяна.

Мы попробовали найти ртутный градусник на сайтах местных аптек. Термометры советского образца завалялись только на одном складе. И продают их за 150 рублей. Цены на термометры без ртути стартуют от 350 рублей, а на электронные — приближаются к тысяче.

— Несколько лет назад разные страны договорились не использовать ртуть в производстве термометров. Ртутные градусники в аптеках — это остатки старых поставок. Место этих приборов заняли градусники «без ртути», которые принято называть галинстановые, — рассказала КП-Челябинск заведующая отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова.

Внешне такие градусники похожи на ртутные, но внутри у них сплав трех металлов — галлия, индия и олова.

— Как и ртутные, эти термометры не имеют погрешности. Температуру они показывают очень точно. Но при этом они безопасные. Стекло таких градусников заменяет футляр. Разбить его очень сложно. А если это все же случится, достаточно собрать жидкость тряпочкой и выбросить в помойное ведро. Вызывать специальную службу для демеркуризации помещений не нужно, — говорит Ольга Алтынбекова.

Если вы сомневаетесь, чем наполнен градусник в вашей аптечке, внимательно осмотрите корпус термометра. На градусниках «без ртути» есть специальная маркировка — зеленая полоска.

Впрочем, у таких градусников есть свое уязвимое место. При температуре -19 градусов (например, при транспортировке) сплав металла меняет текстуру — градусник может лопнуть.

Также доктор развеяла страхи тревожных родителей, которые опасаются подставлять свое чадо под инфракрасный бесконтактный термометр — именно их сейчас используют в школах.

— Он абсолютно безопасен и не воздействует на организм. Из минусов таких приборов: высокая цена и наличие погрешности. Такой термометр может показывать некорректную температуру, если садятся его батарейки. Также нужно внимательно читать инструкцию: на какой части тела производитель рекомендует измерять температуру. Чаще всего это зона уха или лоб, — Добавляет Ольга Алтынбекова.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если разбился градусник с ртутью

1. Вывести из помещения людей и животных.

2. Подготовить раствор марганцовки и стеклянную банку с плотной крышкой.

3. Надеть влажную марлевую повязку и перчатки.

4. При помощи кисточки собрать шарики ртути в бумажный конверт. Самые мелкие можно собрать с помощью лейкопластыря или скотча.

5. Очищенную поверхность обработать раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором.

6. Собранную ртуть положить в банку и отнести в Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области на ул. Механической, 65. Тел. 8 (351) 772-15-54. Посетителей принимают по будням с 8.30 до 15.00. Опасные отходы у вас примут бесплатно.

7. Если собрать ртуть самостоятельно не получается (например, ртуть раскатилась по ковру или дивану), звоните в Единую диспетчерскую по номеру «112». На вызов приедут спасатели, оценят размеры бедствия и помогут устранить проблему.

8. После всего не забудьте проветрить помещение.

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