Какие показания дал Тефтелев на мэра Челябинска Наталью Котову и экс-вице-губернатора Руслана Гаттарова

Тефтелев заявил, что в содеянном «сильно раскаивается» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На втором заседании суда, которое проходит в четверг, 8 октября, экс-мэр Евгений Тефтелев рассказал, против кого он давал показания в рамках досудебного соглашения.

— Мной даны показания о неправомерных действиях администрации. При подготовке работ на набережной, когда врио мэра была Котова, был проведен конкурс, с выигрышной фирмой заключили договор, оплатили 70%, деньги израсходовали, а проект в итоге был использован другой, — заявил Евгений Тефтелев.

По его словам, Селещука ему рекомендовала Наталья Котова, так как ранее его фирма строила социальные объекты в Чурилово.

Селещука Тефтелеву рекомендовала Котова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также Тефтелев дал показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, который вместе с АИР дал указание об оплате 15 млн рублей на оказание консультационных услуг фирме СПГ.

— Это нанесло ущерб бюджету. Кроме того, фирмой КЖСИ был заключен договор на подготовку бизнес-проекта использования будущего конгресс-холла с фирмой из Екатеринбурга, — продолжает Тефтелев.

Он отметил, что попросил заключить досудебное соглашение, чтобы искупить свою вину.

— В содеянном сильно раскаиваюсь. Обвинение поддерживаю в полном объеме, — подчеркнул бывший градоначальник.

Тефтелев заявил, что заключил досудебное соглашение, чтобы искупить свою вину Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе заседания вскрылась интересная деталь: Тефтелев — стал крестным дочери начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, с которым брали взятки. Оба чиновника родом из Магнитогорска, но познакомились в 2009 году.

Тефтелев также рассказал, откуда у него деньги на счетах. В Челинбанке: с 17 лет отработал на ММК-Метиз, а также был акционером. Средства не снимал с 2002 года, они скопились за счет годовых процентов. 35 млн рублей. Кредит Урал Банк: 15 млн, это деньги из заработной платы, полученные, когда он был заместителем гендиректора, а затем и председателем совета директоров. Сейчас он получает пенсию 26 тыс. рублей, другого дохода нет.

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