Экс-мэр Челябинска Тефтелев в подробностях рассказал, как получал взятку

Как и в прошлый раз, Евгений Тефтелев прибыл в деловом костюме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Центральном районном суде проходит второе заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Напомним, экс-чиновник обвиняется во взяточничестве, ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Как и в прошлый раз, бывшего градоначальника привезли на «пятерке». Журналисты спросили: «Не хотите ли извиниться перед челябинцами за взятки?» В суд он зашел молча, выглядел достаточно бодро, — передает из зала суда наш корреспондент.

Не обошлось и без острых вопросов от прессы Фото: Сергей СОТНИКОВ

Защита попросила приобщить к делу документы о состоянии здоровья Тефтелева, справку о средней продолжительности жизни мужчины в Челябинской области (на 2019 год это 66,53 года), трудовую книжку, которая свидетельствует о продолжительной трудовой деятельности, а также характеристики из разных организаций («ММК-Метиз», Общество инвалидов, Благотворительный фонд), награды (ордена, медали, поощрения, благодарности). Судья это ходатайство удовлетворил, все приложенные материалы будут рассмотрены.

Защита приобщила справку о средней продолжительности жизни (66,53 года). Тефтелеву 65 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении арест счета сына Тефтелева Ивана до 28 февраля. Сумма внушительная — более 31 млн рублей. Никто не возражал. Самого Тефтелева-младшего на заседании не было.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста счета Тефтелева-младшего Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Денис Асадуллин, в 2015 году, когда в 54 микрорайоне планировалось строительство школы, Тефтелев захотел себе процент от сделки. Он предложил начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову взять деньги от строительной организации. Сумма проекта составляла 439 млн рублей. Они начали вымогать взятку в размере 5% от суммы первоначального контракта. Директор компании Сергей Селещук отказался. В декабре 2015 Тефтелев позвонил ему, высказал недовольство, начал угрожать, что создаст препятствия для бизнеса. Селещук хотел нормально строить бизнес, потому согласился отдать Тефтелеву часть денег. Тефтелев попросил давать взятку частями, сначала попросил 3%. Тефтелев и Пашков знали, что сумма превышает 1 млн, а это особо крупный размер. Тефтелев и Пашков периодически получали взятки в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Представитель прокуратуры подтвердил, что Тефтелев выполнил условия досудебного соглашения.

— Добровольно признаю свою вину в полном объеме, — подтвердил экс-градоначальник.

Тефтелев признал вину в полном объеме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Затем Тефтелев начал давать показания:

— Подтверждаю, что с Пашковым получили взятку в сумме 2,5 млн за покровительство проведения строительных работ. Вину признаю. В ходе расследования я просил заключить досудебное соглашение, чтобы искупить свою вину. Мной даны показания о неправомерных действиях администрации. При подготовке работ на набережной, когда врио мэра была Котова, был проведен конкурс, с выигрышной фирмой заключили договор, оплатили 70%, деньги израсходовали, а проект в итоге был использован другой.

Тефтелев заявил, что сейчас получает пенсию 26 тыс. рублей, другого дохода нет. При этом у него есть счета в банках на солидные суммы. В Челинбанке: отметил, что с 17 лет отработал на ММК-Метиз, а также был акционером. Средства не снимал с 2002 года, они скопились за счёт годовых процентов. 35 млн рублей. Кредит Урал Банк: 15 млн, это деньги из заработной платы, полученные, когда он был заместителем гендиректора, а затем и председателем совета директоров.

Также Тефтелев дал показания на мэра Челябинска Наталью Котову и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Подробности.

У Тефтелева целый набор болезней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокурор почти час зачитывал материалы дела. Тефтелев со всем согласился, все подтвердил.

Защита рассказала про здоровье Тефтелева: гепатит хронический, диабет, нуждается в специальной диете, приеме лекарств. Раз в три месяца необходимо контролировать показатели крови. Есть проблемы с печенью.

— У подзащитного диагностирован атеросклероз, жалуется на боли в конечностях. Артерии забиты, нормально не функционируют, — отметил адвокат.

На сегодня все. Следующее заседание назначено на 27 октября 15:30. Будут прения и последнее слово.

Дело Тефтелева рассматривает Александр Табаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, уголовное дело Евгения Тефтелева поступило в суд 27 августа. Как сообщается следствие, бывший чиновник получил взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации. Деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривается отдельно. На протяжении всего расследования он полностью признавал свою вину и давал показания.

Заседания по делу Тефтелева проходят спокойно, но зоркие приставы всегда начеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На имущество и денежные средства экс-мэра наложили арест — их общая сумма составила больше 60 млн рублей. Самого Тефтелева отправили под домашний арест.

22 сентября прошло первое заседание по этому делу, однако его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания. Тогда Тефтелеву лишь продлили домашний арест до 28 февраля.

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