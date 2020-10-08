Пять фактов из признаний по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Бывший градоначальник полностью признает свою вину Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 8 октября, в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Напомним, экс-чиновник обвиняется во взяточничестве, ему грозит до 7,5 лет тюрьмы. Выносить приговор сегодня судья не стал, однако на заседании прозвучали новые интересные факты по уголовному делу. Некоторые из показаний Тефтелева даже могут стать основой для новых дел. Мы выделили 5 фактов сегодняшнего заседания.

Экс-мэру грозит до 7,5 лет тюрьмы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК ОТОБРАЛИ ПАРУ МИЛЛИОНОВ У ШКОЛЫ

В суде стало известно, у какой школы Тефтелев и бывший начальник управления капстроительства Челябинска Евгений Пашков, по версии следствия, отобрали деньги. В 2015 году планировалось строительство школы в 54 микрорайоне, сумма проекта составляла 439 млн рублей. Экс-мэр захотел себе лакомый кусочек от сделки, поэтому вместе с Пашковым они начали вымогать взятку в размере 5 % от суммы первоначального контракта у директора строительной компании Сергея Селищука.

Как говорится в материалах дела, предприниматель отказался, тогда Тефтелев позвонил ему и начал угрожать, что будет создавать препятствия для бизнеса. Селищук не хотел проблема для своего дела, поэтому все-таки согласился отстегнуть ему требуемые деньги. После этого Тефтелев попросил давать деньги по частям, вместе с Пашковым они получали по 300-500 тыс. рублей, а в сумме размер взятки составил 2,5 млн рублей.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

Тефтелев рассказал суду об отношениях со своим подельником, Евгением Пашковым. Кровными родственниками они не являются, однако между ними есть тесная связь. Они познакомились в 2009 году, а затем не только сработались, но и подружились. Вместе отмечали дни рождения, а когда у Пашкова родилась дочь, он попросил Тефтелева стать ее крестным отцом. Бывший мэр согласился.

ОТКУДА МИЛЛИОНЫ НА СЧЕТАХ?

На время следствия были арестованы два банковских счета: один принадлежит самому Тефтелеву, а другой — его сыну: в КредитУралбанке и Челиндбанке хранятся по 15 млн и 31 млн рублей соответственно. Сегодня в суде эск-чиновник рассказал, откуда там взялись эти деньги. По словам бывшего мэра, эти деньги поступили туда из заработной платы, ведь он 15 лет трудился в Магнитогорске на «ММК-Метиз», где на протяжении четырех лет являлся председателем совета директоров. Плюс ко всему, с 2002 года он не снимал годовые проценты со счета в Челиндбанке. За это время сумма накопилась приличная.

Тефтелев дал показания против бывших и действующих чиновников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТОНЕШЬ САМ — ТОПИ ДРУГОГО?

Заключив досудебное соглашение, Тефтелев дел показания против ряда чиновников. Под раздачу попала и действующий мэр Челябинска Наталья Котова. По словам Тефтелева, изначально 9-миллионный контракт на строительство набережной выиграла казанская компания. Были выполнены некоторые работы, но в результате проект не прошел госэкспертизу. Несмотря на это, компания получила более 7 млн рублей, а набережной продолжил заниматься местный «УралДорПроект».

Евгений Тефтелев считает, что Наталья Котова и ее советник Петр Конарев совершили преступную халатность. Бывший мэр также заявил, что именно Котова рекомендовала ему Селищука, поскольку тот хорошо проявил себя при строительстве объектов в Чурилово.

ПРО КОНГРЕСС-ХОЛЛ И БЫВШЕГО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА

Не обошли стороной и конгресс-холл. Тефтелев рассказал, что гендиректор КЖСИ Наталья Салеева предложила заключить контракт с неизвестной фирмой из Свердловской области для использования конгресс-холла. В результате документы были подписаны, однако свою работу фирма не выполнила. Несмотря на это, все расходы включили в смету затрат конгресс-холла.

Тефтелев дал показания и против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Ему стало известно, что Гаттаров поручал сотрудникам Агенства инвестиционного развития оплачивать некие консультационные услуги без проведения совещаний. Таким образом одна из фирм получила 15 млн рублей.

По словам гособвинителя Дениса Асадуллина, показания про конгресс-холл и АИР выделены в отдельное производство.

Следующее заседание по делу Тефтелева состоится 27 октября в 15:00. Назначены прения сторон, а также последнее слово подсудимого. Вероятней всего, экс-мэру огласят приговор.

На следующем заседании прозвучит последнее слово Тефтелева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, уголовное дело бывшего чиновника поступило в суд 27 августа. По данным следствия, вместе с начальником городского управления капитального строительства он получил взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривается отдельно. На протяжении всего расследования он полностью признавал свою вину и давал показания.

На имущество и денежные средства экс-мэра наложили арест — их общая сумма составила больше 60 млн рублей. Сам Тефтелев находится под домашним арестом.

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