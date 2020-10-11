Коронавирус в Челябинской области на 12 октября 2020: школьники несут заразу домой - пострадал мэр небольшого города

Многие дети не болеют сами, но заражают коронавирусом других. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кольцо сжимается. Такая мысль все чаще мелькает в голове южноуральцев. Теперь у каждого есть не просто знакомый, переболевший коронавирусом, а несколько таких человек. При этом данные минздрава области говорят, что число зараженных остается стабильным. Каждые сутки на Южном Урале коронавирус находят почти у сотни человек.

Инфографика: коронавирус74.рф.

На ранее утро понедельника, 12 октября, в Челябинской области подтверждены 17 тысяч 780 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 97 человек, в том числе девять школьников.

На лечении остаются 3 тысячи 852 человека.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat.

От ковид накануне погибли шесть южноуральцев. У двух пациенток 66-ти и 80-ти лет не было серьезных сопутствующих заболеваний. Еще четверо не смогли победить вирус из-за хронических заболеваний. Это:

— 85-летняя женщина с постинфарктным кардиосклерозом и легочно-сердечной недостаточностью;

— 87-летняя пациентка с диффузным кардиосклерозом и гипертонией;

— 63-летний пациент с инфарктом мозга и гипертонией;

— и 70-летняя женщина с сахарным диабетом и стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 533 человека с диагнозом коронавирус.

Еще одной трагическое сообщение пришло в воскресенье из Усть-Катава. От коронавируса здесь скончалась 60-летняя врач-невролог. Доктор более 30 лет отдала городской медсанчасти № 162, ее очень ценили коллеги и пациенты.

Также стало известно, что положительный результат на ковид получил глава Троицка Александр Виноградов. Сам он подозревает, что мог заразиться от сына, а тот, наверное, подхватил инфекцию в школе. Парень, с которым сын Виноградова сидит за партой, недавно также заболел ковид.

Стоит напомнить, что сейчас при выявлении больного школьника целые классы не отправляют на карантин. Изолируют только тех, кто общался с зараженными близко. Среди вновь заболевших в Челябинской области каждый день выявляют несколько школьников. При этом классов, закрытых на карантин по ковид, по всей области нет. Правда, более 200 классов закрыты на карантин по ОРВИ, много больных среди педагогов.

На данный момент в Челябинской области действует обязательный масочный режим, в общественных местах граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, для людей старше 65 лет продлен режим самоизоляции — работающим пенсионерам выдают больничный.

Также в Челябинской области запрещены спортивные состязания среди детей и культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях, за исключением репертуарных спектаклей и плановых концертов. Отменены свидания в тюрьмах, посетителям запретили посещать стационары и дома престарелых.

Работодателям рекомендовано по возможности переводить сотрудников на дистант.

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