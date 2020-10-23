В первые снежные дни сотрудники шиномонтажек становятся самыми востребованными. Но для одних они — спасатели, а для других — источник головной боли: то болты «не затянут», то направление протектора не проверят, то балансировку не отладят. Отъедешь на таком автомобиле и колеса потеряешь. КП-Челябинск пообщалась с бывшими сотрудниками автомастерских. Они рассказали, почему боятся работать с дорогими авто, легко ли навязать допуслуги, и как найти настоящего мастера своего дела.«Lamborghini и Bugatti меня пугали»— В сезон часы работы 24/7, как и в межсезонье. Но в сезон приходится бегать от станка к станку, порой даже поесть времени нет. За сутки мы обслуживали не менее 50 автолюбителей, — говорит колесмен с 6-летним стажем Павел.Самые дорогие машины, которые я «переобувал», были в командировке в московском филиале — это Lamborghini и Bugatti. Когда я их увидел, конечно, испугался, что могу накосячить. Но взял в себя в руки и работал, как обычно.Были случаи, когда сезонные работники били машины ручками домкратов, рвали покрышки клиентов, я сам царапал диск у Mercedes во время разбортовки, будучи еще молодым и неопытным. У меня тогда вычли 8 тысяч на покраску. А у напарника был вообще штраф 400 тысяч. Он на Jaguar не подтянул два передних колеса, и они отпали. Ущерб был значительный, плюс — моральная компенсация клиенту. Обычно компания делает выплату клиенту, а потом вычитает сумму частями из зарплаты сотрудника.Зарплата у меня выходила от 40 тысяч. В сезон от 60 до 150 тысяч — за полтора месяца. Если хорошо отработаешь сезон, отправляли в другой город, показать мастер-класс. Некоторые коллеги с командировок по 250 тысяч привозили.Бесплатно работали в пандемию и получали копейки— Почему я ушел из шиномонтажа при такой зарплате? За все время работы я один раз был в отпуске. Устал. К тому же, пандемия сказалась. Мы клиентам предоставляли услуги бесплатно: ремонт прокола, балансировка и накачка колес азотом, а в весенний сезон еще экстренные службы обслуживались совершенно бесплатно. Компания нам начисляла за работу копейки. Однако бывшие коллеги говорят, сейчас стало лучше.Берут кого попало— Я был сезонным работником, нас набирали в помощь штатным колесменам, — рассказывает Алексей. — У меня была машина, я сам ее обслуживал, это уже половина опыта. А вообще брали кого попало. Он, может, готов на автовазе поменять колеса, а на какой-нибудь иномарке со сложными колесами, у которой проставки стоят или еще что-то, намучается. А скорость работы здесь увеличивает вероятность ошибки. Изначально она уже есть с такими работниками. Почему набирают новичков? Спрос рождает предложение, вся хотят урвать кусок побольше от этого «сезонного» пирога.Как «шабашат» на шиномонтажкахУ меня вышло 20 смен, где 7-8 были нон-стоп, получил я 34 тысячи. На шиномонтажке можно и подшабашить. Особенно если нет камер, учета. Также можно резину брать у клиентов, которую они готовы выбросить.Отдают просто так. Могут оставить комплект резины в хорошем состоянии, и ты его за 15 тысяч отдашь, тем же перекупам хорошо уходит, а могут оставить покрышки, которые в приемку за 200 рублей только возьмут.«Ездят на полулысой резине и считают, что их разводят на деньги»— В 80% случаев предлагаемые услуги на шиномонтажках действительно нужны, как часто получается с правками дисков. Водители портят, кривят диски на наших дорогах, а потом скупятся поправить их вовремя. В дальнейшем это выливается в ремонт ходовой, необходимость покупки новых дисков и шин.Если вы любите ездить на полулысой резине и считаете, что это нормально, то однозначно вы будете считать, что вас разводят на деньги. Если вы привыкли заботиться о своем здоровье и жизни, и понимаете важность колес на вашей машине, то лучше не скупиться на услуги шиномонтажа.Нужно просто взвешенно подходить к этим услугам. Шиномонтажка предложит вам сразу комплексно все услуги, а вы думайте, что вам нужно, что нет.В комплекс входит несколько услуг, начиная от помывки колес, заканчивая определенными покрытиями на ступицу, чтобы колеса не «прикипали». Помывка колес нужна для нормальной балансировки, и герметик по контуру для бескамерной шины очень часто выручает при небольших дефектах дисков, чтобы колеса не спускало. А все остальное, хранение шин, например, — скорее приятный бонус, чем необходимость.Советы автомобилистамЕсли у вас резина уже на дисках, то чтобы лишний раз не ездить на шиномонтажку, лучше заранее отбалансировать, удостовериться в герметичности колес, и, при наступлении снежного сезона, просто спокойно поменять колеса во дворе или гараже самому, либо по предварительной записи в шиномонтажке. И не знать проблем с очередями.Если же у вас просто резина и вам нужно именно монтировать ее, тогда надо почаще смотреть прогноз, особенно если вы ездите по межгороду. А если ездите по городу и не боитесь небольших обледенений, можно подождать две недели, поездить аккуратно, когда самый пик спадет, и спокойно переобуться.НА ЗАМЕТКУ+7 градусов — это пороговая температура, при которой следует менять летнюю резину на зимнюю. Такую рекомендацию автомобилистам дают в ГУ МЧС России по Челябинской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДень жестянщика 2020Несколько раз в год в России наступает День жестянщика — время, когда из-за погодных изменений случается множество мелких автоаварий. Рассказываем, что это за день и что нужно делать, чтобы избежать неприятных последствий (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru