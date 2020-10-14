Задай вопрос специалисту: каковы модные тенденции в отделке интерьера-2020

Первая половина 2020 года показала: комфортная среда интерьера максимально важна для каждого человека. Во время вынужденной самоизоляции мы испытали свои квартиры в режиме 24/7. И если раньше на какие-то недостатки жилища мы закрывали глаза, то постоянное пребывание дома сделало эти изъяны просто невыносимыми. Недаром весна и лето 2020 ознаменовались бумом ремонта жилья.

Каковы модные тенденции в отделке интерьера-2020? На вопросы отвечает руководитель салона Lux Décor Семен Корякин.

Вопрос. Многие мои знакомые, набив шишек на оклейке стен обоями, перешли на декоративную штукатурку, чему несказанно рады. Чем же она так хороша? И действительно ли популярна сейчас?

Ответ. Наша компания с 2012 года занимается производством и реализацией материалов для отделки. И если ранее бытовало мнение, что декоративная штукатурка стоит дорого, ее используют только элиты, то пандемия и бум ремонтов ускорили процесс понимания, что этот материал выгоден, доступен и надежен. Все наши клиенты, кто хоть раз попробовал декоративную штукатурку, больше не возвращались к обоям. Причем, декоративная штукатурка может использоваться и при внутренних, и при наружных работах: материалы для отделки наружных поверхностей содержат специальные ингредиенты, стойкие к воздействию агрессивных сред. Однако важно выбирать отделочные материалы у проверенного производителя. Дело в том, что некоторые недобросовестные продавцы для отделки стен предлагают использовать сухие строительные смеси. Но эти материалы предназначены лишь для выравнивания стен, а не для их финишного декорирования. В итоге через два-три года такие стены просто начнут сыпаться.

Вопрос. Чем еще можно декорировать стены в интерьере? И какие цвета сейчас в моде?

Ответ. Мы запустили собственное производство интерьерных красок, которые в кратчайшие сроки получают свою износостойкость. Если в среднем у производителей красок этот срок составлял 14 дней, то наши краски приобретают свою износостойкость в течение двух дней. Гарантия на краски составляет 10 лет.

После производства любого покрытия мы проводим собственные испытания в наших салонах (в Челябинске и Магнитогорске). И только когда мы сами опробуем новую краску или декоративную штукатурку, она появляется в наших торговых точках.

Понимаете, мы живем в достаточно экологически неблагоприятном, где много пыли, и эту пыль на руках, одежде, обуви мы приносим домой, где она оседает на стенах. Помыть обои или поверхности, обработанные старыми красками, не представляется возможности. Поэтому за новыми интерьерными красками будущее.

Что касается модных трендов в отделке, на пике популярности — насыщенные, глубокие, сложные цвета, которые меняют оттенки в разное время суток и при разном освещении. Их используют в окраске молдингов и рамок для создания четких геометрических линий.

Вопрос. У меня нет навыков ремонта и отделки жилья. Могу ли я самостоятельно нанести декоративную штукатурку?

Ответ. Многие наши декоративные покрытия не требуют особой подготовки: справиться с декоративной штукатуркой и краской могут даже люди, неопытные в области ремонта и отделки. Кроме того, у компании есть собственная бригада опытных отделочников, которые выполнят работы профессионально, в срок и с гарантией.

Если вы хотите стать обладателем прекрасного ремонта, позвоните по телефону +7 982 298 22 22 или оставьте заявку на сайте. Также вы можете отправить заявку на электронную почту luxchel@gmail.com

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Тел.: +7 982 298 22 22 (Viber, WhatsApp);

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