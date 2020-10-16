«Плюется, бьет детей и бегает без штанов»: как избавиться от неудобного ученика в школе

Один мальчишка не дает покоя целому классу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В одной челябинской школе родители ведут войну против семилетнего мальчика. Первоклассник Миша терроризирует целый класс: он мешает учителю вести уроки и обижает своих одноклассников. Родительский комитет класса уже потребовал исключить его из школы. Но реально ли это сделать?

«ВСПОМНИЛИ ВСЕ АНЕКДОТЫ ПРО ВОВОЧКУ»

— Этой осенью наши дети пошли в первый класс. Многие опасались, осилят ли ребятишки программу. Но, оказалось, боялись мы не того. Куда больше проблем доставляет неуправляемый одноклассник. Помните анекдоты из школьной жизни с персонажем Вовочкой? Тогда вам ясно, с каким ребенком столкнулся наш класс, — говорит мама одноклассника Миши Татьяна (имя изменено по просьбе женщины — Прим. ред.).

О сомнительных подвигах мальчика родителям рассказали их первоклашки.

— Если заводим разговор о школе, все обязательно сводится к Михаилу. Миша то, Миша се... И в какой-то момент это насторожило. Стали расспрашивать у детей поподробнее, и они рассказали ужасные вещи, — продолжает Татьяна.

Выяснилось, что мальчик большой сквернослов и не гнушается демонстрировать неприличные жесты, а порой бьет одноклассников. На уроке он может гулять по классу или спрятаться в шкаф, или просто кричит, привлекая внимание. Любимое развлечение Михаила — «театр теней». Когда учитель включает проектор, мальчик идет к доске и кривляется в луче света.

Однажды Миша мешал вести математику. Учительница отсадила его на последнюю парту. Парень принес туда стаканчик с водой и достал альбом с красками. Пока учитель работала с классом, Михаил вылил стаканчик на парту, намешал в лужу красок и начал крошить в лужу картон. Брызги летели на стены и других первоклашек — дети визжали и разбегались. На технологии он кидал в ребят шишками. В столовой — плевал на пакетики с молоком. А как-то на перемене бегал по классу со спущенными штанами, а потом стащил ершик из девичьего туалета и носился с ним за одноклассницами.

МАМА ЗАЩИЩАЕТ СЫНА

— Мы разговаривали с мамой Миши. Кстати, она воспитывает ребенка одна. Но мама встала на сторону сына: он же ребенок, у него идет адаптация. Тогда весь класс обратился к директору — мы попросили перевести Михаила в другой класс. Но в этом нам отказали и попросили набраться терпения, — рассказывает Татьяна.

Мальчика вместе с мамой вызвали на комиссию. Маму школьника пристыдили, а за Михаилом закрепили психолога.

— По словам директора, выгнать его из школы никто не может. Ребенок имеет право на образование. А наши дети, получается, нет? Из-за выходок Михаила они не могут спокойно слушать учителя, а еще начинают ему подражать, — возмущаются в родительском комитете.

Увы, но это действительно так. Никаких жестких мер в отношении школьника в таком случае не предпримешь.

«ПЕРЕВЕСТИ ТРУДНО, ИСКЛЮЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО»

— Перевести ребенка в другой класс очень проблематично, а отчислить из школы вообще невозможно. Отчислить школьника можно только по заявлению мамы, а в более старшем возрасте — если комиссия по делам несовершеннолетних при УВД отправит его учиться в специализированное заведение, — заявила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

В случае с Мишей школа должна собрать комиссию из педагогов и родителей (но не этого класса) и найти разумный выход.

— Похожий случай был в школе Магнитогорска. Там ученик второго класса кидался на других школьников, причем с колющими и режущими предметами. Родителям пришлось нанять тьютора, который сопровождал школьника на уроках. Также мальчишка занимался с психологом. И постепенно его поведение стало нормализовалось, — говорит Светлана Платонова.

То же самое сделали и в Челябинске. Вовочке прописали таблетки, с ним работает социальный психолог, а на уроки он ходит с мамой. Женщина сидит в конце класса и следит за поведением сына.

Кстати, в школах Челябинска входят в моду дневники по поведению. Обычно их заводят в средних классах, когда на смену одному учителю приходят несколько педагогов. Каждый учитель может записать свое замечание в такой дневник, чтобы родители видели, как их чадо проявило себя в школе.

КОММЕНТАРИЙ

Елизавета СИМОНОВА, психолог:

— Вызывающее поведение мальчика мальчика может иметь обратную сторону. Если мама воспитывает его одна и много работает, то ребенку, возможно, не хватает внимания. Однажды ребенок понял, что мама реагирует только на плохие поступки, и теперь пытается привлечь внимание взрослых и своих одноклассников именно так. Думаю, что психолог поможет маме и мальчику понять друг друга, а сам парнишка научится держать себя в рамках приличия.

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