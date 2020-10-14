Картины из Третьяковской галереи привезли в Музей изобразительных искусств

В музее изобразительных искусств полным ходом идет подготовка к открытию выставки «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала ХХ века» из Государственной Третьяковской галереи, реализуемой в рамках национального проекта «Культура». Тридцать три картины доставлены в Челябинск в специальном фургоне, оснащенном всем необходимым для перевозки ценнейшего груза. Полотна путешествовали в индивидуальных ящиках, в которых на протяжении всего пути сохранялись необходимые для живописи нормы температуры и влажности.

Распаковка произведений состоялась в присутствии представителей Государственной Третьяковской галереи: передачу полотен всегда сопровождают реставраторы. Все картины доехали в целости и сохранности, поэтому челябинцы увидят полный набор картин, отобранных Третьяковкой галерей для выставки в столице Южного Урала.

Следующие этапы — создание экспозиции при сотрудничестве искусствоведов, кураторов Третьяковской галереи и Челябинского музея изобразительных искусств, и монтаж картин, подготовка пояснительных материалов и зала к открытию.

Меньше недели осталось до долгожданной встречи с произведениями известных художников второй половины XIX — начала XX века: В. Перова, И. Прянишникова, В. Маковского, А. Саврасова, И. Левитана, И. Шишкина, К. Коровина и др. Посетители выставки увидят не только примеры блистательного живописного мастерства, но и искренние истории о людях, их радостях и горестях, не имеющие временных границ.

Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала XX века» из Государственной Третьяковской галереи откроется для посетителей 20 октября 2020 в 18:00. Продлится до 13 декабря 2020 года.