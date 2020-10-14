Бывший начальник УФСБ Челябинской области умер от коронавируса

Офицер возглавлял УФСБ региона в 90-е Фото: google.com/maps

Накануне в возрасте 76 лет умер бывший начальник УФСБ Челябинской области Валерий Третьяков.

— Предварительной причиной смерти считается пневмония, которая была вызвана коронавирусом, — сообщили бывшие коллеги генерала.

Службу Третьяков начал в 1979 году — тогда он устроился в комитет государственной безопасности Пермского края. В 1991 году офицер возглавил УФСБ Челябинской области, вплоть до 1999. После этого он ушел в отставку и начал руководить отделением партии «Единство» в Челябинске, а с 2000 по 2009 год стал главным федеральным инспектором региона.

Валерий Третьяков дослужился до звания генерал-майор.

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